«لونيت» تطلق صندوق «شيميرا آي بوكس» لسندات الخزانة الأمريكية المتداول

أعلنت «لونيت كابيتال»، شركة إدارة الاستثمارات العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، والتابعة لشركة «لونيت هولدينج ريستركتد ليمتد»، عن إطلاق صندوق «شيميرا آي بوكس لسندات الخزانة الأمريكية المتداول»، وهو صندوق مؤشرات متداولة سيتم إدراجه في سوق أبوظبي للأورق المالية يوم 20 فبراير القادم

ويوفر الصندوق للمستثمرين في دولة الإمارات إمكانية الاستثمار في أكبر اقتصاد عالمي من خلال محفظة من سندات الخزانة الأمريكية دون الحاجة لشراء أوراق مالية فردية، والحصول على توزيعات أرباح على أساس ربع سنوي. ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق من خلال حسابات الوسطاء الخاصة بهم.

وقال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق المالية في «لونيت»: يمثل إطلاق الصندوق إضافة مهمة إلى مجموعة منتجاتنا وحلولنا الاستثمارية المتوسعة، حيث يهدف إلى تمكين المستثمرين من الاستثمار في الأسواق العالمية وفئات الأصول المختلفة. ومع إمكانية الوصول إلى 10 أسواق متقدمة وناشئة وتوفر ثلاثة صناديق متداولة للدخل الثابت، سنواصل تزويد المستثمرين بحلول مبتكرة تساعدهم على تحقيق أهدافهم الاستثمارية. يستفيد هذا الصندوق من قوة الاقتصاد الأمريكي ويتيح للمستثمرين في الإمارات إمكانية الاستثمار في إحدى أكثر فئات الأصول أماناً على مستوى العالم. ومع إطلاق الصندوق اليوم، وصل عدد الصناديق المتداولة التي توفرها الشركة والمدرجة في الأسواق المالية الإماراتية إلى 18 صندوقاً، ما يوفر للمستثمرين مرونة أكبر ويعزز إمكانية تحقيق عوائد إضافية.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يسرنا الترحيب بالصندوق كأول صندوق من نوعه في المنطقة والصندوق السادس عشر المدرج في السوق. يمثل هذا الإدراج إضافة نوعية تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة لمستثمرينا وتعزيز مكانتنا كسوق رائد للصناديق المتداولة في المنطقة. وبصفتها شريك استراتيجي للسوق، تواصل شركة لونيت كابيتال دورها المحوري في تطوير سوق الصناديق المتداولة إقليميًا. ويوفر هذا الصندوق الجديد فرصة الوصول إلى سوق أذون الخزانة الأمريكية بطريقة بسيطة وفعالة وذات شفافية عالية بتكلفة مناسبة. نحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية مستمرون في سعينا لتحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز عمق السوق وزيادة مستويات السيولة مع تطوير منتجات مالية مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وترسخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد.