193 مليار دولار فائض الحساب الجاري في اليابان خلال 2024

سجلت اليابان فائضاً في الحساب الجاري بقيمة 29.26 تريليون ين “193 مليار دولار” خلال عام 2024، وفق بيانات صادرة اليوم عن وزارة المالية اليابانية.

ونقلت وكالة أنباء “كيودو” ، عن وزارة المالية قولها، إن الفائض في ميزان الحساب الجاري، وهو أحد أوسع مقاييس التجارة الدولية، نما بنسبة 29.5% مقارنة بالعام السابق، ليرتفع للعام الثاني على التوالي ويمثل أعلى مستوى منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1985.

وقالت الوزارة في تقريرها الأولي إن الدخل الأولي، الذي يعكس مقدار ما حققته اليابان من الاستثمارات الخارجية، ارتفع بنسبة 11.3% عن العام السابق إلى 40.21 تريليون ين، وقد تعزز الدخل الأساسي لليابان بفضل العائدات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جانب الشركات المحلية ودخل الأرباح في الخارج، مع ارتفاع قيمة هذه العائدات.

وسجلت تجارة السلع عجزا قدره 3.90 تريليون ين، بانخفاض 40%، مع ارتفاع الصادرات بنسبة 4.5% إلى 104.87 تريليون ين، كما ارتفعت الواردات أيضا بنسبة 1.8% إلى 108.77 تريليون ين .