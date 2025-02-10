ترامب: فرض 25% رسوماً جمركية على جميع واردات الصلب والألومنيوم

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن اليوم الاثنين فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم بما في ذلك من كندا والمكسيك.

وقال ترامب للصحفيين يوم الأحد على متن طائرة "إير فورس وان" أثناء رحلته من فلوريدا إلى نيو أورلينز لحضور مباراة السوبر بول: "أي صلب يدخل الولايات المتحدة سيخضع لرسوم جمركية بنسبة 25%"، وعند سؤاله عن الألومنيوم، أجاب: "الألومنيوم أيضا" سيخضع للعقوبات التجارية.

كما أشار إلى أنه سيتم أيضا فرض رسوم استيراد أخرى في وقت لاحق من الأسبوع.

وأكد ترامب أيضا أنه سيعلن عن "رسوم جمركية متبادلة ربما يوم الثلاثاء أو الأربعاء"، مما يعني أن الولايات المتحدة ستفرض رسوم استيراد على المنتجات في الحالات التي تفرض فيها دولة أخرى رسوما على السلع الأمريكية.

وقال للصحفيين: "إذا كانوا يفرضون علينا 130% فيما لا نقوم بفرض اي شيء عليهم، فلن يستمر الأمر على هذا النحو".

وقال ترامب في وقت سابق إنه سيفرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي، مبررا ذلك بالإجراءات الأوروبية ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية والعجز التجاري الكبير في السلع.

ولم يقدم تفاصيل حول موعد تنفيذ هذه الإجراءات أو ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يمكنه التفاوض للحصول على إعفاء، كما فعلت كندا والمكسيك.