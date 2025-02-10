«بلاك روك»: العالم تبنّى البيتكوين أسرع من الإنترنت

كشفت شركة «بلاك روك»؛ أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أن العالم تبنّى البيتكوين بوتيرة أسرع من تقنيات رائدة أخرى، مثل الإنترنت أو الهواتف المحمولة.

وقالت «بلاك روك» إنه مع وضع حد تبني العالم لتقنية عند 300 مليون مستخدم، فإن العملة المشفرة الأشهر في العالم احتاجت إلى 12 عاماً فقط، بينما احتاج الإنترنت إلى 15 عاماً للوصول إلى العدد ذاته، أما الهواتف المحمولة فقد احتاجت إلى 21 عاماً للوصول إلى 300 مليون مستخدم.

ومنذ إطلاق عملة البيتكوين في عام 2009 كانت وتيرة تبنيها أسرع من وتيرة تبني التقنيات الأخرى الرائدة ما جذب انتباه المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وتقليدياً يأتي الاستثمار المباشر في البيتكوين مع العديد من العقبات مثل فتح حسابات جديدة ورسوم تداول عالية ومعالجة تحديات أمنية، وفي بعض الدول هناك عقبات قانونية.

ولعبت العديد من العوامل دوراً بارزاً في سرعة تبني العملات المشفرة من قبل ملايين الأشخاص، منها: التحولات العالمية، حيث أدت اتجاهات معينة مثل مخاوف التضخم والمخاوف المصرفية والمالية إلى زيادة صدى البيتكوين كأصل لامركزي.