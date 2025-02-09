النمسا تطلق "وادي الهيدروجين الصناعي" لإزالة الكربون من الصناعة

بدأت النمسا تنفيذ مشروع "وادي الهيدروجين الصناعي" HI2-Valley، الذي يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الصناعة وتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة.

ويسعى المشروع إلى تقليص الانبعاثات الدفيئة وإنتاج نحو 10 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول عام 2028.

وبدعم من الاتحاد الاوروبي، ينطلق المشروع مبدئيا في المناطق الصناعية بثلاث ولايات نمساوية هي "شتايرمارك"، و"النمسا العليا"، و"كارنتن".

ويحصل المشروع على منحة أوروبية أولية بقيمة 20 مليون يورو، ومن المقرر أن يبلغ حجم استثماراته 578 مليون يورو بحلول عام 2030، بهدف إنتاج أكثر من 18 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً.

تتضمن الخطة تنفيذ مشاريع فرعية تغطي سلسلة القيمة الكاملة للهيدروجين الأخضر، بدءا من الإنتاج والنقل والتخزين وصولا إلى التطبيق الصناعي، وسيشمل العمل ستة مشاريع في ولاية "شتايرمارك"، وستة في ولاية "النمسا العليا"، وخمسة في ولاية "كارنتن".

وتركز المشروعات على التطبيقات الصناعية بنسبة 56%، تليها الطاقة بنسبة 23%، والتنقل 21%، وتستفيد القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل صناعات الصُّلْب والأسمنت والمواد الخام بشكل خاص من هذا التحول إلى الهيدروجين الأخضر.