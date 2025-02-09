إيلون ماسك يكشف حقيقة رغبته في شراء تيك توك

أعلن أغنى رجل في العالم ومالك شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، إيلون ماسك، أنه لم يقدم عرضا لشراء تطبيق تيك توك الشهير.

وقال ماسك في 28 يناير، متحدثا عن بُعد خلال حدث في ألمانيا نشر منظموه مقطع فيديو له أمس السبت، "لم أقدم عرضا لشراء تيك توك. ولا أعرف حتى ماذا سأفعل إذا كان لدي تيك توك".

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أبدى انفتاحه على فكرة شراء ماسك تطبيق تيك توك الذي تملكه الصين كحل لإبقائه مفتوحا في الولايات المتحدة.

ويخضع تطبيق تيك توك للقانون الأمريكي الذي يلزمه بقطع العلاقات مع مالكه الصيني بايت دانس وإلا سيواجه الحظر في الولايات المتحدة.

وبرر المسؤولون المنتخبون الأمريكيون ذلك بالحاجة إلى منع السلطات الصينية من الوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التلاعب بالرأي في الولايات المتحدة.

وأعطى ترامب تيك توك مهلة حتى أوائل أبريل لبيع عملياته في الولايات المتحدة.

وخلال مداخلته في أواخر يناير، أشار ماسك إلى أنه لا يستخدم هذا التطبيق وأنه عادة ما يبني شركات من "الصفر" بدلا من شرائها.

وأضاف أن استحواذه على تويتر (الذي أصبح اسمه الآن إكس) مقابل 44 مليار دولار في عام 2022 يشكّل استثناءً، وأن الهدف كان "الحفاظ على حرية التعبير".