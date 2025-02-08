دول البلطيق تبدأ الانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية

باشرت دول البلطيق الانفصال عن شبكة الكهرباء الروسية السبت عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش، على ما أفادت الشركة العامة المشغلة لشبكة الكهرباء في ليتوانيا (ليتغريد) وكالة فرانس برس.

وقال الناطق باسم الشركة ماتاس نوريكا لوكالة فرانس برس "أؤكد أن عملية الانفصال بدأت عند الساعة السادسة (بالتوقيت المحلي)" بعدما فصلت ليتوانيا وصلاتها الكهربائية مع بيلاروس وروسيا.

وكان هذا المشروع بوشر قبل سنوات وأصبح ملحا مع بدء الحرب في أوكرانيا قبل ثلاث سنوات تقريبا.

ومن خلال هذه العملية تنفصل دول البلطيق الثلاث ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، وهي جمهوريات سوفييتية سابقة، عن الشبكة الروسية الموصولة بها منذ حقبة الاتحاد السوفييتي، لمنع موسكو من استخدامها سلاحا ضدها.

وقال وزير الطاقة الليتواني زيغيمانتاس فايسيوناس "ننزع من روسيا إمكان استخدام شبكة الكهرباء، وسيلة ابتزاز جيوسياسي".

وقد انضمت دول البلطيق الثلاث إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في العام 2004.