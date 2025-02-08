416 عدد طائرات شركات الطيران الكورية الجنوبية

أظهرت بيانات صدرت اليوم السبت، أن عدد الطائرات التي تملكها وتشغلها شركات الطيران الكورية الجنوبية بلغ أكثر من 400 طائرة في العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل البيانات.

وقامت شركات الطيران المحلية بتشغيل ما مجموعه 416 طائرة، بما في ذلك 42 طائرة شحن، حتى أواخر العام الماضي، بزيادة 23 طائرة عن العام السابق.

ويمثل هذا أعلى عدد من الطائرات، منذ تسجيل أول طائرة خاصة في البلاد في عام 1977، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد أكثر هذا العام، حيث تخطط شركات الطيران المحلية لجلب 54 طائرة جديدة والتخلص من 38 طائرة قديمة. وشهد عدد الطائرات في كوريا الجنوبية ارتفاعا مطردا، حيث تجاوز حاجز الـ 300 طائرة في عام 2015، ووصل إلى الرقم القياسي السابق البالغ 414 طائرة في عام 2019، قبل أن ينخفض في العام التالي بسبب جائحة "كوفيد-19".

وبحسب شركات الطيران، كانت لشركة الخطوط الجوية الكورية الحصة الأكبر بنسبة 39.7% من الإجمالي، أو 165 طائرة؛ تلتها شركة "آسيانا" بـ 83 طائرة، ثم "جيجو إير" بـ 41 طائرة، بما في ذلك الطائرة التي تحطمت في الحادث المميت الذي أودى بحياة 179 شخصا في 29 ديسمبر.

وبحسب نوع الطائرة، كانت 62%، أو 258 طائرة، من صنع شركة "بوينغ"، تلتها "إيرباص" بنسبة 38%، أو 158 طائرة.