«توتال إنرجيز» تسجل أسوأ أداء فصلي منذ 4 سنوات

تراجعت أرباح شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية بنسبة 23% خلال الربع الثاني من العام، في أسوأ أداء لها منذ أربع سنوات، رغم زيادة الإنتاج في قطاع الاستكشاف والإنتاج، حيث لم يكن ذلك كافياً لتعويض تراجع العائدات من النفط والغاز والوقود المكرر.

وسجل صافي الدخل المعدل 3.6 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، مقارنة بـ4.7 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وبتراجع عن أرباح الربع الأول التي بلغت 4.2 مليارات دولار، وجاءت النتائج مطابقة لتوقعات المحللين وفقاً لتقديرات منصة «إل إس إي جي».

وأكدت الشركة في بيان أرباحها، استمرارها في تنفيذ برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار خلال الربع الثالث، كما توقعت نمواً في إنتاج الهيدروكربونات بنسبة 3% خلال الربع المقبل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي قطاع التكرير والبتروكيماويات، تراجعت الأرباح بنسبة 39% على أساس سنوي، بينما انخفض هامش التكرير بنحو 21%، كما سجلت وحدة الغاز الطبيعي المسال انخفاضاً في الأرباح بنسبة 9.6% على أساس سنوي، و20% مقارنة بالربع الأول.

جاء هذا الأداء في ظل انخفاض أسعار خام برنت بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي، بعد أن بدأ تحالف «أوبك+» في تقليص تخفيضات الإنتاج البالغة 2.17 مليون برميل يومياً.