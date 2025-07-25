تعاون بين «راكز» و«بيونير ويلث مانيجمنت» لتعزيز خدمات التخطيط المالي

أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» شراكة استراتيجية مع شركة «بيونير ويلث مانيجمنت»، وهي شركة استشارية مستقلة رائدة في مجال إدارة الثروات، بهدف تعزيز خدمات التخطيط المالي المتاحة لعملاء «راكز» من الشركات والأفراد.

وبموجب الشراكة الموقعة بين الجانبين، ستحيل «راكز» عملاءها من الباحثين عن خدمات إدارة الثروات وتخطيط التركات وتوريث الأصول إلى شركة «بيونير ويلث مانيجمنت»، التي ستقدم بدورها حلولاً استشارية مخصصة تتوافق بالكامل مع اللوائح المالية المعتمدة في دولة الإمارات.

وتشمل الخدمات المقدمة حسابات استثمارية خارجية آمنة، وخططاً شاملة لتخطيط التركات وتوريث الأصول، ومنصات مالية مؤمّنة بالكامل تقدم محافظ استثمارية هيكلية بأهداف عوائد تنافسية.

وقع على الشراكة في مركز كومباس للأعمال، محمد قتيبة، مدير إدارة خدمات القيمة المضافة في «راكز»، وغنيت بال سينغ، المؤسس والمدير العام لشركة «بيونير ويلث مانيجمنت».

وتتخذ «بيونير» من الإمارات مقراً لها، مع حضور قوي بشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأوروبا. وتشكل الشراكة بين الجانبين خطوة استراتيجية في إطار جهود «راكز» المستمرة لبناء منظومة دعم شاملة لرواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات، بما يعزز خدماتها الواسعة التي تهدف إلى حماية الأصول والتخطيط المالي الذكي.