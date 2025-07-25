«آي بي إم» تحقق نتائج أعمال تفوق التوقعات

أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة «آي بي إم» IBM عن نتائج أعمالها للربع الثاني، إذ فاقت توقعات وول ستريت.وبلغت الربحية للسهم خلال الربع 2.80 دولار -معدلة- مقابل 2.64 دولار متوقعة من LSEG،

فيما بلغت الإيرادات 16.98 مليار دولار مقابل 16.59 مليار دولار متوقعة من LSEG، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة تقارب 8% على أساس سنوي في هذا الربع، وفقاً لبيان، وكان النمو في الربع الأول أقل من 1%.

وزاد صافي دخل الشركة، الذي يشمل تكاليف الاستحواذ، إلى 2.19 مليار دولار، أو 2.31 دولار للسهم، مقابل 1.83 مليار دولار، أو 1.96 دولار للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات البرمجيات بالشركة بنحو 10%، لتصل إلى 7.39 مليارات دولار خلال الربع الثاني، متجاوزة توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم StreetAccount والبالغة 7.43 مليارات دولار، وشهدت إيرادات السحابة الهجينة، ومنها Red Hat، نمواً بنسبة 16%.

وارتفعت إيرادات الشركة من الاستشارات بنسبة 3% تقريباً، لتصل إلى 5.31 مليارات دولار خلال الربع الثاني، متجاوزة متوسط توقعات StreetAccount البالغة 5.16 مليارات دولار. وارتفعت إيرادات الشركة من قطاع البنية التحتية بنسبة 14%، لتصل إلى 4.14 مليارات دولار، متجاوزة متوسط تقديرات StreetAccount البالغ 3.75 مليارات دولار.

وتوقعت IBM تدفقاً نقدياً حراً يتجاوز 13.5 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يشابه توقعاتها في أبريل، ولا تزال الشركة تتوقع نمواً في الإيرادات بنسبة 5% -على الأقل- خلال العام على أساس ثبات العملة. ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 28% منذ بداية عام 2025، في حين حقق مؤشر إس آند بي 500 مكاسب بنحو 8% خلال الفترة نفسها.