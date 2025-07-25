اختراق «مايكروسوفت» وصل لـ 400 وكالة وشركة

تتصاعد مخاطر الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات حيوية حول العالم، بعد استغلال ثغرة في أنظمة «شير بوينت» الخاصة بشركة «مايكروسوفت»، حيث قام قراصنة مرتبطون بأجهزة الاستخبارات الصينية باختراق مئات الجهات، من بينها دوائر حكومية وشركات كبرى ومؤسسات صحية وتعليمية.

ووفقاً لتقديرات شركة «آي سيكيوريتي» الهولندية للأمن السيبراني، التي رصدت موجة مبكرة من الهجمات الأسبوع الماضي، اخترق قراصنة حوالي 400 وكالة حكومية وشركة وهيئات أخرى، ارتفاعاً من حوالي 60 بناءً على تقديرها السابق يوم الثلاثاء.

وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي من المقرر أن يلتقي بنظرائه الصينيين الأسبوع المقبل لعقد جولة ثالثة من المحادثات التجارية، إلى أنه ستتم مناقشة الاختراقات، وقال: «من الواضح أن مثل هذه الأمور ستكون على جدول أعمالي».