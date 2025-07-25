«بتكوين» تتماسك وسط تذبذب العملات المشفرة

تباين أداء العملات المشفرة خلال تعاملات، أمس، مع ارتفاع «بتكوين» في ظل تزايد التبني المؤسسي وتصاعد إجمالي أصول صناديق الاستثمار المتداولة للأصل المشفر الأكبر من حيث القيمة السوقية.

وارتفعت بتكوين بنسبة 0.25% عند 118.716 ألف دولار، خلال التداولات، وفقاً لبيانات «كوين باس».

وفي حين صعدت الإيثريوم بنسبة 0.9% إلى 3630.9 دولاراً، انخفضت الريبل 1.22% إلى 3.1121 دولار، وتراجعت «دوج كوين» 1.15% إلى 23.62 سنتاً، فيما تراجعت سولانا بنسبة 1.9%.

وارتفعت حيازات «تسلا» من بتكوين في الربع الثاني إلى 11.509 وحدات، ما يجعلها عاشر أكبر شركة مدرجة عالمياً من حيث حجم الأصول الرقمية التي تحتفظ بها في ميزانيتها، بحسب «كوين ديسك».

ووفق بيانات «سوسوفاليو»، بلغ إجمالي صافي الأصول تحت إدارة صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة نحو 153.25 مليار دولار، أي ما يعادل 6.53% من القيمة السوقية الإجمالية للعملة المشفرة.

من جهة أخرى، تخطط تيثر هولدينغز للعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إقرار تشريع أمريكي مهم لتنظيم العملات المشفرة، وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي للشركة، لبلومبرغ: قطعنا شوطاً جيداً في إعداد استراتيجيتنا المحلية داخل الولايات المتحدة.

التركيز سيكون على الأسواق المؤسسية الأميركية، من خلال تقديم عملة مستقرة فعالة للمدفوعات، وأيضاً لتسويات ما بين البنوك وعمليات التداول. «تيثر»، التي تتخذ حالياً من السلفادور مقراً لها، دفعت نحو 60 مليون دولار لكل من ولاية نيويورك ولجنة تداول السلع المستقبلية الأميركية خلال 2021، ضمن تسوية «اتهامات بطرح مزاعم غير صحيحة ومضللة». جرى حظر الشركة من العمل في نيويورك.

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