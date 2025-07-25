تباين أداء الدولار أمام اليورو والين

ارتفع الدولار قليلاً أمام اليورو، أمس، عقب إحراز تقدم في محادثات التجارة الأمريكية مع شركاء رئيسيين، لكن أداءه تباين أمام الين، الذي تلقى دفعة من توقعات برفع أسعار الفائدة، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن المخاطر السياسية.

وقال شينيتشي أوشيدا، نائب محافظ البنك المركزي الياباني، إن اتفاق التجارة مع واشنطن حد من حالة الضبابية الاقتصادية، وهي تعليقات عززت التفاؤل في السوق حيال احتمال استئناف رفع أسعار الفائدة. ويعتقد محللون أن الين سيواجه تحديات مستمرة بعد انتخابات مجلس المستشارين، الأحد، إذ تدرس المعارضة اقتراحاً بسحب الثقة.

ويقترب الاتحاد الأوروبي من إبرام اتفاق من شأنه فرض رسوم جمركية شاملة 15% على سلع التكتل، وهو ما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين، في وقت تترقب فيه الأسواق اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وسط توقعات بأن تعلق رئيسته كريستين لاجارد على الانتعاش الذي يشهده اليورو في الآونة الأخيرة.

من المتوقع أن يبقي صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، رغم ترقب الأسواق ما سيقولونه بشأن آفاق السياسة النقدية.

وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 0.6625 دولار،أمس. وانخفض اليورو 0.2%، 1.1749 دولار ليحوم بالقرب من أعلى مستوى له عند 1.1830 دولار الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر، ويعد أقوى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وارتفع الدولار مقابل الين 0.05% إلى 146.55، منهياً بذلك سلسلة من الخسائر استمرت ثلاثة أيام، بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة عند 145.86 يناً.

ويتوقع أوليفييه كوربر، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك سوسيتيه جنرال، أن يرتفع الين أكثر، مشيراً إلى الدعم من اتفاق التجارة واحتمالات رفع أسعار الفائدة.

ونفى رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، الأربعاء، عزمه الاستقالة بعد أن ذكر مصدر وتقارير إعلامية أنه ينوي مغادرة منصبه لتحمل مسؤولية الهزيمة المريرة في انتخابات مجلس المستشارين.