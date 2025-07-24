انخفاض حاد لسهم تسلا.. والشركة تخرج من نادي «التريليون دولار»

انخفض سهم «تسلا» بشكل حاد، خلال تعاملات الخميس، بعدما كشفت صانعة السيارات الكهربائية، عن نتائج أعمال فصلية دون التوقعات، مع تراجع مبيعات المركبات للربع الثاني على التوالي.

وانخفض سهم الشركة بنسبة 9 %، إلى 302.65 دولار، لتتراجع القيمة السوقية للشركة إلى ما دون تريليون دولار، عند 952 مليار دولار، لتحل في المركز الحادي عشر، بقائمة أكبر الشركات في العالم، خلف «بيركشاير هاثاواي»، البالغة قيمتها 1.04 تريليون دولار.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة، انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 13 % على أساس سنوي، إلى 384 ألف سيارة، مع تراجع إيرادات قطاع المركبات بنسبة 16 %، إلى 16.7 مليار دولار.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 12 % على أساس سنوي، إلى 22.5 مليار دولار، مقارنة بتوقعات بلغت 22.74 مليار دولار، وانخفضت ربحية السهم المعدلة بنسبة 23 %، إلى 40 سنتاً، مقارنة بتوقعات أشارت إلى 43 سنتاً.

وحذر «إيلون ماسك» من عام صعب قادم ينتظر «تسلا»، مشيراً لتأثر إيرادات الشركة المحتمل بالإلغاء الوشيك لحوافز السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، فضلاً عن تراجع مبيعاتها في أسواق رئيسة، مثل أوروبا والصين.