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روسيا تعلن امتلاكها احتياطيات غاز تكفي لأكثر من 100 عام

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وام

أعلنت روسيا امتلاكها احتياطيات قابلة للاستخراج من الغاز تكفي لأكثر من 100 عام انطلاقا من مستوى الإنتاج الحالي.

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن وزير الموارد الطبيعية الروسي"ألكسندر كوزلوف" قوله في تصريحات له إن بلاده تمتلك نحو خمس احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية ما يعادل 63.5 تريليون متر مكعب ولديها حاليا 4052 ترخيصا للدراسات الجيولوجية والاستكشاف واستخراج المواد الهيدروكربونية موزعة على 747 مستثمرا في قطاع الموارد الطبيعية.

وأضاف الوزير الروسي أنه فيما يتعلق باحتياطيات النفط فإن روسيا تحتل المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات تبلغ 31.4 مليار طن والتي قال إنها تكفي لقرابة 64.5 عاما.