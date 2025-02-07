الإمارات والأرجنتين تتعاونان في مجال أبحاث القطب الجنوبي

وقّعت دولة الإمارات، وجمهورية الأرجنتين، اتفاقية بشأن التعاون في مجال أبحاث القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، في خطوة تعكس الالتزام المشترك بتعزيز التقدم العلمي ودعم جهود رعاية البيئة في القارة.

تم توقيع الاتفاقية رسمياً بين برنامج الإمارات القطبي، الذي يديره مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات، والمديرية الوطنية للقارة القطبية الجنوبية "المعهد الأرجنتيني للقطب الجنوبي" التابعة لوزارة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في الأرجنتين.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش زيارة أجراها معالي خيراردو فيرثين، وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتيني إلى الدولة، ووقعها سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ونائب رئيس لجنة بعثة الإمارات للقطبين الشمالي والجنوبي.

وتشكل هذه الشراكة خطوةً بالغة الأهمية نحو سبل تعزيزالتعاون العلمي في القارة القطبية الجنوبية، وتسهيل مشاريع البحث المشتركة، والتبادل الأكاديمي، ومبادرات بناء القدرات، وتعزيز دور البلدين في النهوض بالعلوم القطبية ودعم المعارف العالمية المتعلقة بالقارة القطبية الجنوبية.

وقال سعادة بالعلاء، إن مذكرة التفاهم تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز العلوم القطبية من خلال إبرام شراكات إستراتيجية مع دول العالم المختلفة، مضيفا أن الشراكة مع جمهورية الأرجنتين، التي تمتلك تاريخاً حافلاً بالإنجازات في مجال أبحاث القارة القطبية الجنوبية، ستسهم في تعزيز الخبرات العلمية في دولة الإمارات، وتزويدها برؤى أعمق حول هذه المنطقة الهامة ودورها الحيوي في مستقبل الأرض.

وأضاف أن هذه الشراكة ستدعم بشكل كبير برنامج الإمارات القطبي الذي تأسس لتعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال العلوم القطبية.

ويهدف البرنامج إلى المشاركة في البعثات الدولية إلى القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية، ودعم أبحاث المناخ العالمية، وتعميق المعرفة العلمية بالبيئات القطبية.

و يأتي هذا التعاون، عقب مذكرات التفاهم السابقة التي أبرمها البرنامج مع جامعة القطب الشمالي النرويجية، والمركز الوطني الهندي لأبحاث القطب الشمالي والمحيط، ليؤكد التزام دولة الإمارات الدائم بالتعاون العالمي في مجال الأبحاث العلمية وحماية البيئة في منطقةٍ تعتبر من أكثر المنظومات البيئية بُعداً وأهمية حول العالم.

وإلى جانب النهوض بعملية البحث العلمي، تعزز مذكرة التفاهم الروابط المتنامية بين دولة الإمارات والأرجنتين، وتعكس رؤيتهما المشتركة لدعم التقدم العلمي والمشاركة في جهود الرعاية البيئية المسؤولة في القارة القطبية الجنوبية.