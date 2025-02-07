ميناء جبل علي يستقبل أول سفينة في شبكة "جيميني" الجديدة للشحن البحري

رحبت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، برسوّ أول سفينة في ميناء جبل علي تحت شعار "جيميني كوربوريشن" البارز، وهو تحالف إستراتيجي بين "هاباج-لويد" و"ميرسك" يهدف إلى تعزيز شبكة الشحن البحري وربط الطرق التجارية العالمية.

وشهد ميناء جبل علي بتاريخ الخامس من فبراير، رسوّ سفينة الحاويات "إم في هيوستن إكسبريس" التي تبلغ سعتها 15,000 حاوية نمطية، لتعلن بذلك بدء مرحلة بارزة في تاريخ شبكة "جيميني"، وانطلاق خدمتها التشغيلية عبر المحيط الهندي، لتعزيز الربط بين شبه القارة الهندية والشرق الأوسط وبين جنوب وشمال أوروبا.

واحتفالاً بهذه المناسبة، استضافت "دي بي ورلد" والإدارة العليا في شركة "هاباج-لويد" حفل استقبال خاص في ميناء جبل علي، تأكيداً على الدور المحوري الذي يلعبه الميناء في سلاسل التوريد العالمية.

وتعدّ "جيميني كوربوريشن" شراكة تحوّلية بين "هاباج-لويد" و"ميرسك" تهدف لإنشاء شبكة شحن بحرية سريعة ومرنة وموثوقة عبر سبعة ممرات تجارية، وتشمل 57 خدمة شحن تقليدية وشحن لمسافات صغيرة ومتوسطة، وتشغّل حوالي 340 سفينة حديثة يسعى الكثير منها إلى التحوّل نحو استخدام وقود أكثر استدامة.

وقال شهاب الجسمي، نائب الرئيس الأول، للموانئ والمحطات في "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي: "تعدّ كفاءة العمليات في موانئنا، ومرونتها، إلى جانب القدرات المتقدمة لمركزنا اللوجستي، عوامل حاسمة تعزز سمعة "دي بي ورلد" العالمية كشريك موثوق لخطوط الملاحة الدولية. ويؤكد وصول أول سفينة تحت شعار "جيميني كوربوريشن" إلى ميناء جبل علي على مكانتنا الرائدة كمركز بحري عالمي في الشرق الأوسط. ونتطلع إلى تمكين شراكتنا مع شبكة "جيميني" التي يتوقع أن تساهم بتحسين مرونة سلسلة التوريد عبر خطوط التجارة العالمية".

ومن جانبه، قال كريستيان جويمين بورجيسيوس، المدير الأول للعمليات في الشرق الأوسط لدى "هاباج-لويد": "نحن سعداء باستقبال "إم في هيوستن إكبريس"، أول سفينة من "هاباج-لويد" تصل إلى دبي، إيذاناً ببدء تشغيل شبكة "جيميني" التي عملت فرقنا بجدّ لإطلاقها على مدى أكثر من عام. ويؤكد هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم على هذه الجهود؛ حيث يهدف تصميم "جيميني" إلى إنشاء شبكة بحرية سريعة ومرنة وموثوقة، تعتمد على مراكز لوجستية إستراتيجية. ويعتبر وجود شبكة قوية من الموانئ ومحطات الحاويات، مثل ميناء جبل علي، ركيزة أساسية تساعدنا في تحقيق رؤيتنا المستقبلية".