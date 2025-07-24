الأسهم الأوروبية واليابانية تسجل مستويات تاريخية

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، الخميس، بدعم من التفاؤل إزاء اتفاق تجاري محتمل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ونتائج الشركات، بينما يترقب المستثمرون صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة خلال التداولات ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 11 يونيو.

وصعدت معظم البورصات في أوروبا مع ارتفاع المؤشر داكس الألماني 0.9 بالمئة، والمؤشر فايننشال تايمز 100 بواقع 0.9 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ويسجل مكاسب لسادس جلسة على التوالي.

وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء إن الاتفاق التجاري المتوقع سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية تبلغ 15 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بدلاً من 30 بالمئة كان من المقرر تطبيقها في الأول من أغسطس.

وقادت أسهم البنوك مكاسب القطاعات الأوروبية بارتفاعها 2.3 بالمئة بدعم صعود سهم دويتشه بنك وبي.إن.بي باريبا.

وزاد سهم دويتشه بنك الألماني 4.4 بالمئة بعد أن عاود تحقيق أرباح في الربع الثاني من العام، والتي جاءت أفضل من المتوقع.

وصعد أيضاً سهم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي 1.9 بالمئة بعد أن أعلن انخفاضاً أقل من المتوقع في أرباح الربع الثاني.

وارتفع سهم روش السويسرية لصناعة الأدوية اثنين بالمئة ليعطي دفعة قوية للمؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام.

وانخفض سهم شركة نستله السويسرية الكبيرة للمواد الاستهلاكية 4.5 بالمئة بعد أن أعلنت عن مراجعة استراتيجية لأعمالها في مجال الفيتامينات وعن نتائج النصف الأول.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند اثنين بالمئة بعد سبعة تخفيضات متتالية.

اليابان

ارتفع المؤشر توبكس الياباني إلى مستوى قياسي وسجل المؤشر نيكاي أعلى مستوى خلال عام من جديد، إذ صعدت الأسهم للجلسة الثانية على التوالي بعد أن أبرمت طوكيو اتفاقاً تجارياً طال انتظاره مع واشنطن.

وصعد المؤشر توبكس بنحو 2.1 بالمئة ليسجل 2986.63 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق. وارتفع المؤشر نيكاي بما يصل إلى 2.2 بالمئة ليصل إلى 42065.83 نقطة، متجاوزاً مستوى 42 ألف نقطة للمرة الأولى منذ يوليو من العام الماضي.

وأدى الاتفاق التجاري الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض الرسوم المتبادلة والخاصة بالسيارات إلى 15 بالمئة من 25 بالمئة التي هددت بها واشنطن في السابق.

واستفادت السوق أيضاً من المؤشرات على أن الاتحاد الأوروبي قد يوافق قريباً على اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وقفز مؤشر صناعة المطاط الذي يشمل شركات صناعة الإطارات 3.3 بالمئة بعد أن صعد اثنان بالمئة في اليوم السابق.

وكسب المؤشر توبكس 3.2 بالمئة وصعد المؤشر نيكاي 3.5 بالمئة الأربعاء.

وقال دان هيرلي خبير المحافظ لدى تي.روي برايس في تعليقات عبر البريد الإلكتروني «تؤكد هذه الصفقة التجارية مع الولايات المتحدة مجدداً على العلاقة على المستويين الاستراتيجي والاقتصادي.. على أساس ثلاث إلى خمس سنوات، ما زلنا متفائلين بشأن الأسهم اليابانية.. التقييمات ليست مبالغ فيها بأي حال من الأحوال».

وقادت البنوك المكاسب اليوم الخميس، إذ قفز مؤشر القطاع 3.7 بالمئة ليحتل الصدارة بين 33 مؤشراً صناعياً في البورصة.

وانتعش قطاع البنوك بفضل التوقعات بأن الوضوح الاقتصادي الذي يوفره الاتفاق التجاري بشأن الرسوم الجمركية سيسمح لبنك اليابان باستئناف رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي بشأن السياسة النقدية يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، لكن المتداولين يتوقعون بنسبة 57 بالمئة أن يتجه المركزي الياباني لرفع الفائدة بحلول أكتوبر.