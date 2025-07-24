النتائج الفصلية لـ «ألفابت» مالكة جوجل تتجاوز التوقعات

سجلت ألفابت، الشركة الأم لجوجل، إيرادات فصلية تجاوزت توقعات وول ستريت للربع الثاني معلنة ارتفاع الطلب على خدماتها في الحوسبة السحابية ورفع خططها للإنفاق الرأسمالي لهذا العام إلى نحو 85 مليار دولار.

وتجاوز عملاق البحث التقديرات الخاصة بالإيرادات والأرباح الفصلية على خلفية ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة وسوق الإعلانات الرقمية الثابتة.

وارتفع صافي دخل ألفابت إلى 28.20 مليار دولار خلال الربع الثاني، بزيادة قدرها 20% تقريباً عن الفترة نفسها من العام السابق.

وأعلنت ألفابت إجمالي إيرادات 96.43 مليار دولار للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ نحو 94 ملياراً وفق بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وتشير البيانات إلى أن إيرادات إعلانات جوجل زادت أيضاً 10.4 بالمئة إلى 71.34 مليار دولار في الربع الثاني، متجاوزة التوقعات التي بلغت 69.47 ملياراً.

وقفزت إيرادات جوجل كلاود 32% تقريباً، أي أعلى بكثير من التقديرات التي أشارت إلى زيادة 26.5%، وحققت إيرادات غوغل كلاود 13.62 مليار دولار مقابل توقعات بـ 13.11 مليار دولار مقدرة من StreetAccount.

وبلغت إيرادات إعلانات يوتيوب 9.8 مليارات دولار مقابل 9.56 مليارات دولار مقدرة من StreetAccount.

وبلغت تكاليف جذب الزيارات 14.71 مليار دولار مقابل توقعات بـ 14.18 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات الشركة الإجمالية بنسبة 14% خلال الربع الثاني على أساس سنوي، متجاوزة توقعات وول ستريت لنسبة النمو والبالغة 10.9%.

وبلغت ربحية السهم خلال الربع 2.31 دولار مقابل 2.18 دولار مقدرة من LSEG.

وقال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي في بيان الأرباح: «في ظل هذا الطلب القوي والمتزايد على منتجاتنا وخدماتنا السحابية، قررنا زيادة استثماراتنا في النفقات الرأسمالية».

وقالت جوجل في وقت سابق إنها تخطط لإنفاق رأسمالي بنحو 75 مليار دولار هذا العام، وهو جزء من أكثر من 320 ملياراً من المتوقع أن تضخها شركات التكنولوجيا الكبرى في بناء قدرات الذكاء الاصطناعي.