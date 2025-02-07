ستيب دبي 2025 يستعد للانطلاق بنسخته الثالثة عشرة 19 الجاري

يستعد "ستيب 2025 " ، حدث التكنولوجيا الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للانطلاق بنسخته الثالثة عشرة في 19 و20 فبراير 2025 بالشراكة مع مدينة دبي للإنترنت، مركز التكنولوجيا الرائد وإحدى مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم.

ويُتوقع أن يستقطب أكثر من 8000 مشارك و200 متحدث، وتمويلاً بقيمة 9 مليارات دولار ، مما يعزز سمعة العلامة كمنصة رائدة للابتكار والتعاون والنمو في منظومة التكنولوجيا في المنطقة.

ويُضاف إلى نسخة هذا العام خمسة مسارات ديناميكية جديدة مصممة لتسليط الضوء على أكثر الاتجاهات التحويلية في التكنولوجيا، واحتفال مدينة دبي للإنترنت بمرور 25 عامًا على تمكين الاقتصاد الرقمي، حيث تشمل هذه المسارات:

●المؤسسون والممولون: بناء الشركات الناشئة وتأمين الاستثمار، وجمع المؤسسين والمستثمرين والمسرّعات لتبادل الأفكار حول التوسع والتمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

● تكنولوجيا الإعلان 2.0: مناقشة مستقبل الإعلان، واستكشاف آلية عمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا البرمجية في تحويل الحملات الإعلانية واستهداف الجمهور وسلامة العلامة التجارية.

●tتكنولوجيا العقارات: يستكشف هذا المسار الذي أُضيف لأول مرة في الحدث، وتستضيفه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، آلية عمل التقنيات المبتكرة على إحداث ثورة في مجال العقارات، وذلك بدءاً من حلول العقارات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى المعاملات التي تعتمد على تقنية البلوك تشين وابتكارات التطوير، واستكشاف مستقبل الحياة الحضرية والاستثمارات.

● وكلاء الذكاء الاصطناعي، ونماذج معالجة اللغات، والأنظمة السحابية: استكشاف آلية عمل الذكاء الاصطناعي على تحويل الصناعات، مع التركيز بشكلٍ كبير على البنية التحتية السحابية، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، ونماذج معالجة اللغات، حيث يوفر هذا المسار استكشافاً شاملاً للمشهد المتطور لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومعالجة الابتكارات المؤسسية والمتطورة.

●التكنولوجيا المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة: تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبسيط العمليات المالية وتقليل التكاليف وتحسين إدارة التدفق النقدي من خلال حلول التكنولوجيا المالية.

وتعكس إضافة مسار تكنولوجيا العقارات هذا العام التزام "ستيب دبي" ومدينة دبي للإنترنت برعاية الجيل القادم من تمكين التكنولوجيا في جميع أنحاء البيئة الحضرية، كما توفر دائرة الأراضي والأملاك في دبي البنية التحتية الداعمة، وذلك من خلال منصات مثل مبادرة REES، مساهمةً بذلك بتشكيل قطاع العقارات.

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: "تؤكد استضافة دبي لفعاليات رائدة مثل "ستيب دبي 2025" مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والتكنولوجيا في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري. ويشكل إدراج مسار تكنولوجيا العقارات في الحدث خطوة تعكس التطور المتسارع للقطاع العقاري في دبي، حيث أصبحت التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطوير الخدمات العقارية وتحسين تجربة المستثمرين والمتعاملين".

وأضافت: "تقود دائرة الأراضي والأملاك في دبي مسيرة الابتكار في تكنولوجيا العقارات، استنادًا إلى رؤيتها في تأسيس بيئة رقمية متكاملة تدعم الحلول الذكية. ويأتي ذلك ضمن استراتيجيتنا في مبادرة ريس للابتكار العقاري، التي أطلقناها مؤخرًا بهدف جعل دبي عاصمة عالميّة في مجالات تكنولوجيا العقار والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع جهودنا المستمرة لتعزيز كفاءة العمليات وزيادة شفافية السوق."

وقال عمّار المالك، نائب الرئيس التنفيذي للتأجير التجاري في مجموعة "تيكوم": "يُشكّل ستيب منصة حيوية تجمع سنوياً بين روّاد الأعمال والابتكار الذين يساهمون بشكلٍ رئيسي في تشكيل المستقبل المُدعّم والمُعزّز بالتطورات التكنولوجية، وتواصل مدينة دبي للإنترنت إرثها الممتد على مدار 25 عاماً في تطوير منظومة التكنولوجيا والتحول الرقمي."

وأضاف: "ستدعم منظومة عملنا في تعزيز التواصل الهادف بين الشركات الرائدة في بيئة تزدهر فيها الأفكار الابتكارية الرائدة، وذلك تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33."

وتشهد نسخة هذا العام إضافة قيّمة لمنظومة الحدث من خلال انضمام BIM Ventures كشريك مميز، كما يُقدم الحدث فرصة لا مثيل لها للشركات الناشئة والمبتكرين للتواصل مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال وصُنّاع القرار في الصناعة.

إلى جانب العديد من الفعاليات المميزة التي تتضمن Startup Basecamp، و مسابقة Pitch التي تدعمها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وMentor’s Corner التي تدعمها SUMMIT OS، واجتماعات المستثمر بدعم من Zesty Equity.

بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 200 متحدث من قادة الصناعة مثل بليك بيلترام من Mindboy (الشركة الأم لClasspass)، ومحسن معظمي، الرئيس الدولي في Groq، وإيلي خوري من Vivium Holding، ومايكل لاهياني من "بروبرتي فايندر"، وأنجالي أجراوال، رئيس الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي في Noon Payments، و جيمس وانغ، المدير العام لمنصة علي بابا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم الإعلان عن مزيد من المشاركات في المرحلة اللاحقة.

بدوره قال راي ضرغام، الرئيس التنفيذي ل"ستيب": "مع التطور المُتسارع للمشهد التكنولوجي العالمي وخاصةً الذكاء الاصطناعي الذي يُمثل نبض القطاع، تحتضن ستيب دبي 2025 هذا التحول من خلال إطلاق مسار الذكاء الاصطناعي المُوسّع، وهو ما يضعنا في طليعة هذا التقدم."

وأضاف: "نُركز بنسخة هذا العام على دعم روّاد الأعمال والشركات الناشئة التي ستعيد تعريف مستقبل التكنولوجيا، وربطهم بالمستثمرين للاستفادة من رأس المال الضخم."

وسيشهد الحدث مشاركة مجموعة ديناميكية من الشركات الناشئة المبتكرة من in5، حاضنة ريادة الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم، مثل تطبيق التخطيط Lika؛ ومنصة إدارة الأجهزة وتكنولوجيا المعلومات الموحدة Zenadmin؛ واستوديو تصميم العطور المخصص Parfumery؛ و Estaie المتخصص بتكنولوجيا العقارات. وتعد هذه الشركات المبتكرة من بين مجتمع يضم أكثر من 1000 شركة ناشئة جمعت أكثر من 7.8 مليار درهم إماراتي تمويلاً منذ تأسيس in5 في عام 2013.

وتحتضن مدينة دبي للإنترنت مجتمعاً حيوياً مكّن التحول الرقمي في المنطقة لأكثر من 25 عامًا، ويضم أكثر من 4000 عميل، بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الناشئة وشركات الفورتشن 500 مثل مايكروسوفت وجوجل وإنفيديا، بالإضافة إلى أكثر من 31000 شركة متخصصة.

كما تشكل مدينة دبي للإنترنت جزءاً من محفظة وجهات الأعمال التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضم أيضاً مدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للمعرفة، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومدينة دبي للعلوم، ومدينة دبي الصناعية، وحي دبي للتصميم (d3).

يمكن للراغبين في الحضور والمشاركة في فعاليات الحدث، شراء التذاكر الآن عبر الرابط هنا، بينما يمكن للشركات الناشئة تقديم طلباتها هنا.

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