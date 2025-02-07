بنك إنجلترا يخفض الفائدة 0.25 %

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأول اجتماعاته في العام الجاري، للمرة الثالثة في مسيرة التيسير النقدي التي بدأها في أغسطس الماضي. وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي 0.25 % كما كان متوقعاً، وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ النمو في الاقتصاد البريطاني.

صوت 7 أعضاء من أصل 9 في لجنة السياسة النقدية لصالح خفض سعر الفائدة إلى 4.5 %، في حين أيد اثنان منهم خفضها 50 نقطة أساس.

قال البنك في بيان السياسة النقدية، إن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين تباطأ إلى 2.5 % في الربع الرابع من عام 2024، مشيراً إلى أنه بالرغم من تراجع الضغوط التضخمية المحلية، إلا أنها لا تزال مرتفعة إلى حد ما. وتوقع المصرف المركزي أن تدفع تكاليف الطاقة العالمية المرتفعة، التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.7 % في الربع الثالث من عام 2025.