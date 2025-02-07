انخفاض أرباح وإيرادات «نيكون»

أعلنت شركة «نيكون» اليابانية المصنعة للكاميرات والبصريات عن تراجع في الأرباح والإيرادات في فترة الأشهر التسعة من أبريل إلى ديسمبر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وسجلت «نيكون» أرباحاً قبل احتساب الضرائب بمقدار 10.84 مليارات ين (0.0711 مليار دولار) لفترة الأشهر التسعة التي انتهت في 31 ديسمبر، أي أقل بواقع 70 % عما تحقق في نفس الفترة قبل عام، والذي بلغ 36.206 مليار ين، متأثرة في الأساس بارتفاع النفقات.

وانخفض صافي الأرباح إلى 6.262 مليارات ين أو 18.02 يناً للسهم من 24.973 مليار ين أو 71.72 يناً للسهم العام الماضي.

وانخفضت الإيرادات في نفس الفترة 3.1 % إلى 512.67 مليار ين من 912. 528 مليار ين من العام السابق.