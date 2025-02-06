جيه بي مورجان: الرسوم الجمركية والتضخم أبرز العوامل المؤثرة في الأسواق 2025

وجد استطلاع سنوي أجراه مصرف «جيه بي مورجان» أن المتداولين يرون أن الرسوم الجمركية والتضخم من أبرز العوامل التي سوف تؤثر على حركة الأسواق العالمية خلال العام الجاري.

حيث أفاد 51 % من المتداولين المشاركين في الاستطلاع الذي نشره المقرض الأمريكي، بأن هذين العاملين والتطورات المرتبطة بهما سوف يسيطران على حركة السوق، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وبالمقارنة مع استطلاع العام الماضي، كان التضخم هو الخطر الأكبر في وجهة نظر المتداولين بنسبة 27 % من إجمالي أصوات المشاركين.

وورد في استطلاع هذا العام أن العديد من متداولي الأسواق المالية يرون أن السياسات التجارية تحمل آثاراً تضخمية، إذ يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على عدة دول، وهذا سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار واردات الولايات المتحدة، وأية دولة أخرى ترد بالمثل.

جاءت التوترات الجيوسياسية في المرتبة الثانية باعتبارها ثاني أكثر العوامل التي قد تؤثر على الأسواق العالمية هذا العام بالنسبة لـ 18 % من المشاركين مقارنة بـ 14 % في استطلاع العام الماضي.

وقال 41 % من المشاركين إن تقلب الأسواق هو التحدي الأكبر على مدار العام الجاري، وهو نفس التوجه الذي تم رصده في استطلاع العام الماضي.