النفط يعمق خسائره وسط مخاوف الحرب التجارية

عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات أمس، على الرغم من تراجع الدولار، وبضغط من تقديرات أشارت إلى ارتفاع كبير في مخزونات المنتجات البترولية في الولايات المتحدة، ووسط مخاوف من تسبب الحرب التجارية في الحد من الطلب.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم أبريل بنسبة 1.45 % أو 1.07 دولار إلى 75.19 دولاراً للبرميل.

وهبطت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.35 % أو 98 سنتاً إلى 71.72 دولاراً للبرميل.

وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.40 % إلى 107.51 نقاط، وعادة ما يمثل انخفاض العملة الأمريكية تخفيفاً للضغوط على السلع المقومة بها.

وقال معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بأكثر من 5 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، مع زيادة مخزون البنزين والمقطرات بمقدار 5.4 ملايين و6.98 ملايين برميل على التوالي.

ويخشى المستثمرون أن يؤدي فرض رسوم جمركية بشكل متبادل بين الولايات المتحدة والصين إلى الحد من الطلب على النفط، على الرغم من تكهنات بفرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على صناعة النفط الإيرانية.