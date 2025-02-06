الذهب يرتقي مستوى قياسياً جديداً

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس ، لتصل إلى مستوى قياسي جديد على خلفية الطلب القوي على الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين وأمريكا، تزامناً مع انخفاض الدولار.

وزادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة 0.75 % أو 21.6 دولاراً إلى 2897.4 دولاراً للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى على الإطلاق عند 2901.5 دولار.

وتوقع مايكل أرون، كبير استراتيجيي الاستثمار لدى «إس بي دي آر»، تجاوز أسعار المعدن الأصفر مستوى 3 آلاف دولار في وقت لاحق هذا العام بسبب المخاطر المحيطة التي تعزز جاذبية الملاذ الآمن.

وقال آرون في تصريح نقله موقع «ماركت واتش»: تعزز المخاطر الجيوسياسية والتغيرات في مسار السياسة النقدية والمالية آفاق الذهب، ومن المرجح أن تواصل البنوك المركزية عمليات شراء المعدن النفيس طوال هذا العام.

وعزز من مكاسب المعدن الأصفر انخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.5 % إلى 107.45 نقاط.