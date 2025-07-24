انفراجة تجارية بين أمريكا واليابان والعيون على أوروبا والصين

15 % الرسوم الأمريكية على السلع اليابانية بدلاً من 25 % سابقاً

50 % رسوم ستبقى مفروضة على الصلب والألومنيوم الياباني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً تجارياً «ضخماً» مع اليابان، يمثل اختراقاً مهماً بالنسبة إلى أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين، في وقت يسعون لإبرام اتفاقيات قبل نهاية الشهر.

وباتت اليابان حالياً خامس دولة توقّع اتفاقاً مع واشنطن، بعد بريطانيا 10%، وفيتنام 20%، وإندونيسيا 19%، والفلبين 19%، بعدما تعهّد ترامب في أبريل أنه سيتوصل إلى «90 اتفاقاً خلال 90 يوماً».

وقد توصلت الولايات المتحدة واليابان إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على سلع حليفتها الآسيوية، والذي تضمن تعهداً من اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.

الاتفاق الذي يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات اليابانية إلى أمريكا انخفاضاً من 25% المقترحة في السابق، هو الأكثر أهمية في سلسلة صفقات تجارية توصل إليها البيت الأبيض قبل الموعد النهائي لفرض رسوم كبرى، المقرر الأول من أغسطس.

وكانت رسوم نسبتها 25% على السيارات اليابانية، وهو قطاع يسهم في ثمانية في المئة من الوظائف اليابانية، مفروضة أصلاً، إضافة إلى 50 في المئة على الصلب والألومنيوم.

أوروبا

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال: «وقعت للتو أكبر اتفاقية تجارية في التاريخ مع اليابان.

هذه فترة مميزة للغاية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أننا سنحافظ دائماً على علاقة ممتازة مع اليابان».

ووجّه ترامب أنظاره حالياً نحو المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب إعلانه التوصّل إلى اتفاق إطار مع اليابان.

وقال ترامب: «لدينا أوروبا قادمة، وهناك أطراف أخرى»، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

اليابان

أشاد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، بالاتفاق ووصفه بأنه «أقل رقم بين الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة».

وأضاف إيشيبا أن الجانبين اتفقا أيضاً على خفض الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على السيارات اليابانية من 25 إلى 15%. وتمثل صادرات السيارات أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة.

وقال للصحافيين: «نحن أول بلد في العام يخفض الرسوم الجمركية على السيارات وقِطعها، مع عدم فرض قيود على الكميات».

وتابع: «من خلال حماية ما ينبغي حمايته، واصلنا المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق يتوافق مع المصالح الوطنية لكل من اليابان والولايات المتحدة». وأضاف: «عبر هذا الاتفاق مع الرئيس ترامب، أعتقد أننا تمكنا من إتمام اتفاق من هذا النوع».

واردات الأرز

لكن المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا الذي توصل إلى الاتفاق في ثامن زيارة له إلى واشنطن، قال إن الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 50 في المئة على الصلب والألومنيوم، ستبقى.

وأضاف أن زيادة الإنفاق الدفاعي الياباني الذي يضغط ترامب من أجله، غير مشمول في الاتفاق.

وقال ترامب إن اليابان وافقت أيضاً على «فتح (أسواق) البلاد أمام التجارة، ومنها السيارات والشاحنات والأرز ومنتجات زراعية معيّنة أخرى وغير ذلك».

وتعد واردات الأرز مسألة حساسة في اليابان، وسبق لحكومة إيشيبا التي خسرت الغالبية في مجلس المستشارين الموازي لمجلس الشيوخ في انتخابات الأحد، أن استبعدت تقديم أي تنازلات في هذا المجال.

وتستورد اليابان حالياً 770 ألف طن من الأرز غير الخاضع لرسوم جمركية بموجب التزاماتها المنصوص عليها في منظمة التجارة العالمية، وقال إيشيبا إنها ستستورد المزيد من الحبوب من الولايات المتحدة في هذا الإطار.

الصين

يواجه ترامب ضغوطاً للتوصل إلى اتفاقيات تجارية بعدما تعهّد بمجموعة من الاتفاقيات قبيل المهلة النهائية التي حددها.

وعرض البيت الأبيض أيضاً تفاصيل اتفاق مع إندونيسيا التي ستخفف بموجبها القيود على تصدير المعادن الأساسية وتخضع لرسوم جمركية نسبتها 19%، مقارنة بالنسبة التي هددها بها ترامب والبالغة 32%.

كما أكد ترامب أنه سيتم خفض الرسوم الجمركية على الفلبين، وهي دول أخرى تقيم تحالفاً استراتيجياً مع الولايات المتحدة، بنقطة مئوية فقط إلى 19% بعدما استضاف رئيسها فرديناند ماركوس.

وأفاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأنه سيجتمع مع مسؤولين صينيين في ستوكهولم، الأسبوع المقبل، للبحث في مسألة الرسوم الجمركية.

وتبادلت واشنطن وبكين فرض رسوم مرتفعة على صادرات البلدين في وقت سابق هذا العام بلغت مستويات مئوية.