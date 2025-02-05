تباين أداء الأسهم الأمريكية.. و«الفابت» يعاني

تباينت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، مع انخفاض أسهم التكنولوجيا على إثر نتائج الأعمال التي أشارت إلى ضعف عوائد مراكز البيانات، في أعقاب توقعات مخيبة للآمال من «ألفابت» و«أيه.إم.دي»، فضلاً عن تقييم بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة.

وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 17.4 نقطة أو 0.29 بالمئة إلى 6020.45 نقطة، كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 121 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 19533.053 نقطة، بينما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 7.6 نقاط أو 0.02 بالمئة إلى 44563.63 نقطة.

وتراجع سهم «ألفابت» بنسبة 7% إلى 191.13 دولاراً، مع تقييم المستثمرين نتائج الأعمال التي أشارت إلى ضعف إيرادات الحوسبة السحابية، كما انخفض سهم «إيه إم دي» بنسبة 10% إلى 107 دولارات، بعدما جاءت إيرادات مراكز البيانات التابعة للشركة أقل من التوقعات في الربع الرابع.

تراجع سهم «آبل» خلال التعاملات، مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي قد تدفع بكين لفتح تحقيقات مع الشركات الأمريكية بشأن المنافسة. وانخفض السهم بنسبة 1.3% إلى 229.87 دولاراً، لتصل القيمة السوقية لشركة التكنولوجيا الأمريكية إلى 3.45 تريليونات دولار.

وأظهرت بيانات «إيه دي بي» التي صدرت الأربعاء، إضافة القطاع الخاص الأمريكي 183 ألف وظيفة في يناير، وهي أعلى من 150 ألف وظيفة متوقعة، ويُقارن ذلك مع قراءة بمقدار 176 ألف وظيفة في ديسمبر.

في حين نمت الأجور بمعدل 4.7% على أساس سنوي في يناير، متسارعة من وتيرة نمو بلغت 4.6% في ديسمبر.

وذلك مع إضافة القطاعات الرائدة للوظائف، منها التجارة والنقل التي أضافت 56 ألف وظيفة، والترفيه والضيافة 54 ألفاً، والتعليم والصحة 20 ألفاً، في حين فقد القطاع التصنيعي 13 ألف وظيفة.

ويترقب المستثمرون صدور التقرير الشهري للوظائف الأمريكية الذي يصدر عن وزارة العمل الجمعة، وتشير التوقعات إلى إضافة الاقتصاد 169 ألف وظيفة في يناير، بعد إضافته 256 ألفاً في ديسمبر.