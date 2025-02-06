نتائج مخيبة للآمال تصدم مستثمري «ألفابت»

حققت ألفابت نتائج فصلية مخيبة للآمال، خلال الربع الرابع، حيث أخفقت إيراداتها في تحقيق التوقعات، بينما لم يرقَ أداء قطاعها الرئيسي للنمو، «جوجل كلاود»، إلى مستوى توقعات السوق، وعلى الرغم من أن أعمال البحث والإعلانات التي تعتمد عليها الشركة لا تزال تحقق إيرادات مستقرة فإن نموها المتوقع لعام 2025 سيظل ضمن نطاق الأرقام الأحادية.

وقال جوش جيلبرت، محلل الأسواق في «إيتورو»: «تم اعتبار جوجل كلاود محرك النمو التالي لشركة «ألفابت»، إلا أن ضعف الإيرادات في هذا القطاع أثار قلق «وول ستريت» بشأن استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.

كان المستثمرون يأملون بأن تؤدي هذه النفقات إلى تحقيق نمو يفوق التوقعات.

علاوة على ذلك أعلنت «ألفابت» عن نفقات رأسمالية متوقعة تبلغ حوالي 75 مليار دولار لعام 2025، أي ما يزيد بنحو 20 مليار دولار على تقديرات المحللين، مما يضيف مزيداً من عدم اليقين».

ورغم أن الدخل التشغيلي لـ«جوجل كلاود» قد ارتفع 250 % خلال 2024 فإن الإخفاق في تحقيق الإيرادات المرجوة جعل المستثمرين أكثر حذراً، وستظل أنظار السوق مسلطة على تراجع إيرادات الحوسبة السحابية، إلى جانب التوقعات بارتفاع النفقات الرأسمالية أكثر من المتوقع العام المقبل.

ومع ذلك حملت نتائج «ألفابت» بعض الإيجابيات، حيث تجاوزت إيرادات البحث والإعلانات و«يوتيوب» التوقعات.

في المجمل قدمت «ألفابت» أداء جيداً، لكنه لم يكن مبهراً وسيترقب المستثمرون عن كثب قدرة الشركة على ترجمة إنفاقها الكبير إلى نمو ملموس، لا سيما في قطاعي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، خلال 2025.