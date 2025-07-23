ارتفاع مفاجئ في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال «NFT» بقيمة مليار دولار

شهد سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ارتفاعاً مفاجئاً في الأيام القليلة الماضية، حيث قفزت قيمته السوقية الإجمالية بأكثر من مليار دولار في غضون 24 ساعة فقط. وبحسب بيانات CoinGecko، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع الـ NFT إلى ما يزيد على 6 مليارات دولار، لتصل حالياً إلى حوالي 6.41 مليارات دولار، بزيادة قدرها 23.2% خلال 24 ساعة.

الارتفاع الملحوظ في قيمة السوق صاحبه زيادة كبيرة في حجم التداول، حيث بلغ إجمالي حجم التداول حوالي 40 مليون دولار خلال 24 ساعة، مما يشير إلى عودة اهتمام المتداولين بالفن الرقمي والمقتنيات.

وتزامن هذا الارتفاع مع انتعاش قوي في أسعار الإيثيريوم وسولانا، وهما الشبكتان البلوكشينيتان الرئيسيتان اللتان تستضيفان معظم مجموعات الـ NFT الكبرى. وصل سعر الإيثيريوم إلى أعلى مستوى له في عام 2025 عند 3800 دولار، بينما ارتفع سعر سولانا إلى 190 دولاراً.

ويُعزى هذا الارتفاع الكبير بشكل أساسي إلى عمليات شراء ضخمة في مجموعات الـ«Blue Chip» على شبكة إثيريوم، حيث شهدت مجموعة CryptoPunks نشاطاً ملحوظاً من قِبل «حوت» قام بشراء 45 قطعة دفعة واحدة، بقيمة تجاوزت 5.8 ملايين دولار.

وتصدرت «مونبيردز» قائمة الارتفاعات بارتفاع سعرها الأساسي بنسبة 31.1%، ليصل إلى 1.84 إيثريوم. وشملت الزيادات الكبيرة الأخرى كلاً من كريبتوبانكس، التي ارتفعت بنسبة 14% لتصل إلى 46.74 إيثريوم، و«أزوكي» ارتفعت بنسبة 9.2% لتصل إلى 2.08 إيثريوم.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر «بودجي بينجوينز» الأساسي بنسبة 2.7% ليصل إلى 14.78 إيثريوم، وشهد نادي «بوريد إيب لليخوت» (BAYC) ارتفاعاً بنسبة 6.9% ليصل إلى 11.77 إيثريوم.

وقال نيك روك، مدير أبحاث LVRG: «تكتسب أسواق NFT زخماً بفضل الاتجاه الصعودي وزيادة الرغبة في المخاطرة، بينما ترتفع قيمة الإيثريوم والعملات البديلة الأخرى مع تذبذب أسعار بيتكوين».

وأضاف روك: «يعيد المتداولون النظر في مشاريع NFT الرئيسية، مثل CryptoPunks، نظراً للتكهنات بأن أسعار NFT منخفضة، وقد تشهد موجة صعود جديدة، متوقعين أن يستمر هذا الارتفاع العام لفترة أطول من الارتفاعات قصيرة الأجل السابقة خلال العام الماضي».