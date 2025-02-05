استقرار أسعار النفط رغم رسوم ترامب

استقرت أسعار النفط الخام أمس مع دخول الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين حيز التنفيذ، فيما ردت بكين بفرض رسوم جمركية خاصة بها، مما زاد من مخاوف الحرب التجارية، في حين أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ قرار بشأن فرض رسوم باهظة على كندا والمكسيك لمدة شهر.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات أو 0.12% إلى 73.07 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.63% إلى 76.44 دولاراً.

وقالت وزارة المالية الصينية إنها ستفرض رسوما بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال الأمريكيين، و10% على النفط الخام والمعدات الزراعية والعدد الصغير من الشاحنات وكذلك سيارات السيدان ذات المحركات الكبيرة التي يتم شحنها إلى الصين من الولايات المتحدة.

وقد تؤدي التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين إلى تثبيط الطلب على النفط، مما يؤدي إلى استمرار الضغوط على الأسعار. وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في «أواندا»: قد لا تتوقف التدابير المتبادلة من جانب الصين عند التعريفات الجمركية بنسبة 10% على النفط الخام من الولايات المتحدة.