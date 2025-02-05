توترات الصراع التجاري تخيم على «وول ستريت»

شهدت الأسهم الأمريكية تداولات حذرة، أمس، مع متابعة المستثمرين أحدث التطورات في الصراع التجاري بعدما استهدفت الصين بعض وارداتها من الولايات المتحدة برسوم جمركية إضافية رداً على الإجراءات الحمائية الشاملة التي فرضتها واشنطن. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%. في حين ارتفع «ستاندر آند بورز 500» بنسبة 0.5%.

وزاد «ناسداك» المركب بنسبة 1.1% وقفز سهم «بلانتير» بنسبة 25.15% إلى 104.8 دولارات، بدعم من نتائج الأعمال التي فاقت التوقعات، إثر مبيعاتها للحكومة الأمريكية، وارتفاع الطلب على منتجاتها للذكاء الاصطناعي.

في حين تراجع سهم شركة الأدوية «ميرك» بنسبة 11% إلى 89 دولاراً، على الرغم من نتائج أعمالها القوية بفضل مبيعات أدوية الأورام وعقارات علاج القلب والأوعية الدموية التابعة للشركة.

الأوروبية

استقرت الأسهم الأوروبية عند مستوى أقل قليلاً من المستوى الثابت، مع استمرار المستثمرين في مراقبة التطورات في السياسة التجارية الأمريكية في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب.

واستقرت الأسهم الأوروبية، مع استمرار المستثمرين في مراقبة التطورات في السياسة التجارية الأمريكية.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% في التداولات، وسجل المؤشر أكبر انخفاض في يوم واحد منذ أكثر من شهر، الاثنين.

وخسر قطاع السيارات نحو 1%، وتراجع قطاع الاتصالات 0.8% عقب انخفاض سهم فودافون 5.6 % بعد إعلان المجموعة المقدمة لخدمات الهواتف المحمول تدهوراً آخر في ألمانيا في الربع الثالث.

وكبح الانخفاض العام ارتفاع سهم إنفنيون الألمانية لصناعة الرقائق بلغت 11.1%، بعد إعلان الشركة إيرادات أقوى من المتوقع في الربع الأول ورفعها قليلاً توقعات إيرادات العام بأكمله، وساعدت الإيرادات في تعزيز مؤشر التكنولوجيا الذي ارتفع 1.41%.

وصعد مؤشر البنوك 0.3%، وارتفع سهم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي 1.6%، بعد إعلانه قفزة في صافي الدخل في الربع الرابع تتجاوز التوقعات، ولكنه خفض هدفاً رئيساً للربح في سنة 2025.

اليابانية

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني، بعدما علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهديده بفرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا، قبل أن يقلص بعض المكاسب مع تبادل فرض الرسوم بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر 1.8% وسط عودة المستثمرين لشراء الأسهم، بعدما سجل، الإثنين، أسوأ أداء له في 4 أشهر.

وأغلق نيكاي مرتفعاً 0.7% عند 38798.37 نقطة، كما أغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.7% عند 2738.02 نقطة.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع السيارات اليابانية، بعد هبوطها في الجلسة السابقة حينما ركز المستثمرون على تقييم مدى تأثير الرسوم الجمركية في إنتاج السيارات في المكسيك، التي يوجد بها عدد من مصانع السيارات.

وصعد المؤشر الفرعي للسيارات 1.4%، ليصبح أحد أكبر الرابحين، وارتفع سهم تويوتا موتور 1.7%.

ومن بين الأسهم الفردية قفز سهما كيوسيرا لصناعة الخزف وموراتا للتصنيع 7.3% و5.6% بالترتيب، بينما هوى سهم ميتسوبيشي موتورز 14.7%.