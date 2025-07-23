ترامب يعلن عن أكبر اتفاقية تجارية في التاريخ مع اليابان

توصلت الولايات المتحدة واليابان إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على سلع حليفتها الآسيوية، والذي تضمن تعهدا من اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.

الاتفاق، الذي يشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الصادرات اليابانية إلى أمريكا انخفاضا من 25 بالمئة المقترحة في السابق، هو الأكثر أهمية في سلسلة صفقات تجارية توصل إليها البيت الأبيض قبل الموعد النهائي لفرض رسوم أكبر المقرر الأول من أغسطس.

قال ترامب على منصة تروث سوشيال "وقعتُ للتو أكبر اتفاقية تجارية في التاريخ مع اليابان. هذه فترة مميزة للغاية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أننا سنحافظ دائما على علاقة ممتازة مع اليابان".

أشاد رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، الذي يواجه ضغوطا سياسية بعد هزيمة انتخابية كبيرة يوم الأحد، بالاتفاق ووصفه بأنه "أقل رقم بين الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة".

وأضاف إيشيبا أن الجانبين اتفقا أيضا على خفض الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على السيارات اليابانية من 25 إلى 15 بالمئة. وتمثل صادرات السيارات أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة.

وساهم الإعلان في ارتفاع حاد في الأسهم اليابانية، حيث ارتفع مؤشر نيكي القياسي بنسبة 2.6 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له في عام.

وشهدت أسهم شركات صناعة السيارات ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفع سهم تويوتا بأكثر من 11 بالمئة، وصعد سهما هوندا ونيسان بأكثر من ثمانية بالمئة.