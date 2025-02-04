شرارة الحرب التجارية تشعل أسعار الذهب

اشتعلت أسعار الذهب وارتفعت إلى أعلى مستوى قياسي لها بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10% على الصين، ما عزز الطلب على المعدن النفيس بوصفه ملاذاً آمناً. وسرعان ما ردت بكين بفرض مجموعة من الرسوم على المنتجات الأمريكية، إضافة إلى إعلانها فتح تحقيق ضد «جوجل» في مزاعم تتعلق بانتهاكات لقوانين مكافحة الاحتكار.

وتسود حالة من القلق في الأسواق بشأن ما سيحدث في الفترة المقبلة، ما يعزز جاذبية الذهب بوصفه مخزناً للقيمة في بيئة يصعب التنبؤ بها. وسيكون من المهم معرفة ما إذا كان الدولار سيواصل الارتفاع، خاصة أن العملة الأمريكية القوية تجعل السبائك أكثر كلفة بالنسبة للعديد من المشترين.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بنسبة 0.58 % مسجلاً 2873 دولاراً للأوقية ، وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.86% إلى 2844.29 دولار للأوقية .

وأثارت مخاوف الحرب التجارية اضطرابات في أسواق المعادن النفيسة حتى قبل فرض ترامب للرسوم الجمركية على الصين، حيث شهدت أسعار الذهب والفضة في الولايات المتحدة ارتفاعاً تجاوز المعايير الدولية خلال الأسابيع الماضية، ما دفع التجار والمتداولين إلى ضخ كميات كبيرة من المعادن في السوق الأمريكية قبل فرض أي رسوم جمركية.

كما أسفر هذا الاضطراب عن ارتفاع حاد في معدلات العائد على إقراض الذهب والفضة، وهو العائد الذي يجنيه حاملو السبائك المخزنة في خزائن لندن عند إقراض المعدن على أساس قصير الأجل.