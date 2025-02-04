بكين ترد بالمثل.. رسوم أمريكا الجمركية على الصين تدخل حيز التنفيذ

دخلت رسوم جمركية أمريكية نسبتها عشرة بالمئة على الواردات الصينية حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، وردت الصين بفرض رسوم 10% على بعض الواردات الأمريكية والنفط مما يهدد بتجدد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم .

وعلق ترامب أمس الاثنين تهديده بفرض رسوم جمركية 25 بالمئة على المكسيك وكندا في اللحظات الأخيرة، ووافق على وقفها لمدة 30 يوما في مقابل تشديد البلدين الرقابة على الحدود مع الولايات المتحدة وتعقب الجريمة المنظمة.

حيز التنفيذ

لكن لم يكن هناك أي إعفاء من هذا القبيل للصين، حيث دخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في الساعة (0501 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب لن يتحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ حتى وقت لاحق من الأسبوع.

وخلال فترة ولايته الأولى في 2018، بدأ ترامب حربا تجارية ضروس استمرت عامين مع الصين بسبب فائضها التجاري الضخم مع الولايات المتحدة، تبادل البلدان خلالها فرض رسوم جمركية على سلع بمئات المليارات من الدولارات مما أربك سلاسل التوريد العالمية وألحق الضرر بالاقتصاد العالمي.

الحرب التجارية

ولإنهاء تلك الحرب التجارية، وافقت الصين في 2020 على إنفاق 200 مليار دولار إضافية سنويا على السلع الأمريكية، لكن الخطة خرجت عن مسارها بسبب جائحة كوفيد-19، ليتسع العجز التجاري السنوي إلى 361 مليار دولار لصالح الصين.

وقالت أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة "الحرب التجارية في مراحلها المبكرة، لذا فإن احتمال فرض المزيد من الرسوم مرتفع"، مع خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين.

وحذر ترامب من أنه قد يزيد الرسوم الجمركية على الصين أكثر ما لم توقف بكين تدفق الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قاتلة، إلى الولايات المتحدة.

وقال أمس الاثنين "نأمل أن تتوقف الصين عن إرسال الفنتانيل إلينا، وإذا لم تفعل ذلك، فإن الرسوم الجمركية سترتفع بشكل كبير".

ووصفت الصين الفنتانيل بأنه مشكلة تخص الولايات المتحدة، وقالت إنها ستطعن على الرسوم الجمركية في منظمة التجارة العالمية وستتخذ تدابير مضادة أخرى، لكنها تركت الباب مفتوحًا للمحادثات.

رد صيني

من جهتها أعلنت الصين الثلاثاء أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 10 في المئة على وارداتها من النفط الخام والآلات الزراعية والمركبات الكبيرة والشاحنات الصغيرة من الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإجراء بعدما أعلنت واشنطن رسوما نسبتها 10 في المئة على الواردات الصينية، وهو ما اعتبرت وزارة التجارة الصينية أنه "ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية".