موجة هبوط تضرب «العملات المشفرة»

هبطت العملات المشفرة بصورة جماعية في تعاملات الاثنين لتتداول البيتكوين عند مستوى 94 ألف دولار، بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية على كندا والمكسيك والصين. وتراجعت العملة الافتراضية الأكبر في العالم من ناحية القيمة السوقية «البيتكوين» بنسبة 3.84% عند 94033.25 دولاراً، في التداولات، وفقاً لبيانات «كوين باس».

وهبط كل من الإيثريوم 15.55% إلى 2497.69 دولاراً، لتتداول عند أدنى مستوياتها منذ نوفمبر، والريبل 13.2% عند 2.2618 دولار، ودوج كوين 12% إلى 23.58 سنتاً.

أما عملة «ترامب» الافتراضية فتراجعت 14.85% لتصل إلى 17.61 دولاراً، لتتداول بانخفاض نحو 75% عن ذروتها. وتمثل التقلبات الأخيرة في السوق انعكاساً حاداً للمكاسب الأخيرة التي شهدتها عقب تصريحات «ترامب» المؤيدة للعملات المشفرة، سواء في الحملة الانتخابية أو حتى بعد انتخابه.