ترامب: باول لم يُحسن التصرف وسيُغادر منصبه قريباً

قال الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، أمس، إن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أبقى أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، وإنه «سيُغادر منصبه خلال 8 أشهر».

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، على هامش اجتماعه مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس: «أعتقد أنه لم يُحسن التصرف، لكنه سيُغادر منصبه قريباً».

يأتي ذلك، بعدما قال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إنه لا داعي لاستقالة «باول» على الفور، مضيفاً: «إرث رئيس الاحتياطي الفيدرالي، يجب أن يتمثل في ضبط وظائف السياسة غير النقدية للبنك المركزي».

وقال سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، في تصريحات لـ «فوكس بيزنس»، إنه لا يرى ضرورة لاستقالة فورية لرئيس مجلس الفيدرالي، جيروم باول، لكنه شدد على ضرورة مراجعة نفقات المصرف المركزي.

وشددت ميشيل بومان نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف المصرفي، على أهمية الحفاظ على استقلالية البنك المركزي الأمريكي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، بعيداً عن أي تدخلات سياسية.

وقالت في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إن استقلال الفيدرالي لا يعفيه من التزامه بالشفافية والمساءلة.

وأضافت أن المجلس يحرص منذ سنوات، على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر، لفهم كيفية تفاعل المجتمع مع المتغيرات الاقتصادية، بما ينعكس على قراراته النقدية.

من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي محمد العريان، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، للتنحي طواعية عن منصبه، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية، لحماية استقلالية البنك المركزي، في مواجهة ضغوط البيت الأبيض المتزايدة.

وقال العريان في منشور عبر منصة «إكس»: «إذا كان هدف باول هو حماية استقلال الفيدرالي، الذي اعتبره أمراً بالغ الأهمية، فعليه أن يستقيل»، موضحاً أن المصرف المركزي يواجه تهديدات متنامية، ومتعددة الأوجه.

ورغم اعترافه بأن هذه الدعوة لا تتماشى مع الرؤية السائدة في وول ستريت، التي تفضّل بقاء «باول» حتى نهاية ولايته في مايو 2026، فإن «العريان» أشار إلى أن استمرار «باول» في منصبه، قد يؤدي إلى مزيد من التآكل في استقلالية الفيدرالي.

ولفت كبير المستشارين الاقتصاديين لدى «أليانز»، إلى أن التهديدات ستتزايد في حال بقاء «باول» في منصبه، مشيراً إلى أن جميع الأسماء المطروحة لخلافته، تتمتع بالمصداقية الكافية لاحتواء أي تقلبات محتملة في الأسواق.