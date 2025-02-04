العريان: سياسات ترامب الجمركية تهدد الهيمنة الأمريكية على العالم

حذر الخبير الاقتصادي محمد العريان، من فقدان الاقتصاد الأمريكي هيمنته عالمياً على المدى الطويل بسبب سياسة التعريفات الجمركية المرتفعة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب.

وقال رئيس كلية «كوينز» بجامعة كامبريدج في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إن النهج الأمريكي الجديد قد يحقق مكاسب على المدى القصير، ولكن التوقعات في الأجل البعيد أكثر تشاؤماً».

وأضاف: «إذا أصبحت التعريفات الجمركية «لعبة متكررة»، فستلجأ الدول الأخرى إلى تقليص اعتمادها الاقتصادي والمالي على الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى تفتت النظام المالي العالمي الذي أسهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي تاريخياً».

وتابع العريان: «استخدام التجارة الخارجية كسلاح سيحقق مكاسب فورية للولايات المتحدة، ولكن إذا استمر هذا النهج على مدى فترة طويلة، فإنه يخاطر بتآكل المكانة المركزية للولايات المتحدة، وسيدفع الدول الأخرى للبحث عن نظم مالية أكثر تعاوناً».