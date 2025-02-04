تضخم منطقة اليورو يرتفع للشهر الرابع

ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال يناير، ليواصل التسارع للشهر الرابع على التوالي بسبب زيادة أسعار الخدمات والأغذية والطاقة.

أظهرت بيانات صدرت، أمس، عن مكتب الإحصاءات الأوروبي، زيادة معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمنطقة إلى 2.5% في قراءة يناير مقارنة بتوقعات استقراره دون تغيير عند 2.4%.

وذلك رغم انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% على الصعيد الشهري، حسبما ورد في البيانات.وظل معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- عند 2.7% سنوياً للشهر الخامس على التوالي، لكنه انخفض بنحو 1% على أساس شهري.

وكان العامل الأكثر مساهمة في زيادة التضخم السنوي العام بالتكتل خلال يناير هو زيادة أسعار الخدمات 3.9% سنوياً، يليه ارتفاع أسعار الأغذية 2.3%، ثم الطاقة 1.8%.

واستمر التضخم السنوي بالقارة العجوز في التسارع منذ سبتمبر الماضي حين سجل 1.7% انخفاضاً من 2.2% في أغسطس، لكن المركزي الأوروبي قرر في اجتماع الأسبوع الماضي خفض أسعار الفائدة في ضوء توقعاته بشأن المسار المستقبلي للأسعار.