ارتفاع استهلاك الكهرباء بالصين 5.4 % في يونيو

شهد استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي، نمواً مطرداً في شهر يونيو الماضي؛ إذ أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة الصينية، أمس، ارتفاع حجم استخدام الكهرباء بنسبة 5.4% على أساس سنوي في يونيو الماضي ليصل إلى 867 مليار كيلوواط ساعي.

وارتفع استهلاك الكهرباء في القطاعين الزراعي والصناعي في الصين، في يونيو الماضي، بنسبة 4.9% و3.2% على أساس سنوي ليصل إلى 13.3 مليار كيلوواط ساعي و548.8 مليار كيلوواط ساعي على التوالي.

وشهدت العديد من مناطق الصين، في الأيام الأخيرة، درجات حرارة مرتفعة، وسجل استهلاك الكهرباء مستوى قياسياً في 16 يوليو الجاري، وبلغ الحمل الوطني الأقصى 1.506 مليار كيلوواط، ليتجاوز بذلك عتبة الـ1.5 مليار كيلوواط لأول مرة.