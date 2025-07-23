«جيه بي مورغان» يدرس قروضاً مدعومة بحيازات «المشفرة»

يدرس بنك «جيه بي مورغان» خططاً لتقديم قروض مدعومة بحيازات العملاء من العملات المشفرة، بما في ذلك «بتكوين» و«إيثريوم»، وذلك اعتباراً من العام المقبل، بحسب ما أفادت به صحيفة «فايننشال تايمز»، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعمل فيه بنوك أمريكية كبرى أخرى، مثل «بنك أوف أمريكا» و«سيتي بنك»، على تطوير عملاتها المستقرة، في إطار توجه أوسع نحو تنظيمات أكثر ترحيباً بالعملات الرقمية في واشنطن.

وكان الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان» جيمي ديمون —المعروف بموقفه المتحفظ منذ وقت طويل تجاه «بتكوين» — قد صرح أخيراً بأن البنك سيشارك في مجال العملات المستقرة.

وفي مايو الماضي، قال ديمون للمستثمرين، إنه «ليس من المعجبين» بعالم «بتكوين»، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالرفع المالي، وسوء الاستخدام، وقضايا غسل الأموال، مستبعداً الدخول في خدمات الحفظ — أي تخزين الأصول المشفرة لصالح العملاء — أو توسيع أنشطة البنك في هذا المجال حتى في حال تخفيف القيود التنظيمية.

وأضاف: «سنسمح لك بشرائها، لكننا لن نقوم بحفظها»، مشبهاً هذا التوجه بسماح المؤسسة بسلوك لا يوافق عليه شخصياً.