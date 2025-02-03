الذهب يلمع عند مستوى قياسي برسوم ترامب

تحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات الاثنين، على الرغم من قوة الدولار، في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن مع تصاعد التوترات التجارية عقب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية مرتفعة على المكسيك وكندا.

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.1% أو 31.6 دولاراً إلى 2866.3 دولاراً خلال التداولات، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، بعدما تراجعت في التعاملات المبكرة إلى 2802.2 دولار.

وفرضت الإدارة الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي رسوماً جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وبنسبة 10% على البضائع الصينية، بزعم حماية الصناعات المحلية، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية قد تؤدي إلى إبطاء النمو العالمي وتأجيج التضخم.

أدى هذا الإجراء لارتفاع مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.8% إلى 109.24 نقاط، ما تسبب في تصاعد تكلفة شراء الذهب بالعملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي لشهر يناير الجمعة، للوقوف على صحة أكبر اقتصادات العالم، وهو عامل مؤثر في مسار السياسة النقدية للبنك الفيدرالي.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس: «كان الدولار الأمريكي الأقوى يثقل كاهل المعدن الأصفر مؤقتاً، لكن أسباب الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن لا تزال منطقية بالنسبة لي في عالم يتجه إلى حرب رسوم جمركية محتملة».