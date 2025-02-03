رسوم ترامب تضغط على الأسهم و«داو جونز» يفقد 600 نقطة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملات أولى جلسات الأسبوع، وسط صعود مؤشر الخوف في وول ستريت بعد شن الرئيس دونالد ترامب حرباً تجارية على كل من كندا والمكسيك والصين.

وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.26% أو ما يعادل 562 نقطة إلى 44136 نقطة، وتراجع مؤشر «ستاندر آند بورز 500» بنسبة 1.5% أو 90 نقطة إلى 5977 نقطة، وكذلك مؤشر ناسداك بنسبة 2%.

وتزامن ذلك مع صعود مؤشر تقلبات السوق «فيكس»، الذي يُعرف أيضاً بمؤشر الخوف في وول ستريت، بنسبة 19.66% إلى 19.66 نقطة، بعدما لامس 20.41 نقطة في وقت سابق من تعاملات ما قبل الافتتاح.

إذ وقّع ترامب السبت الماضي أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية، وبنسبة 10% على الواردات الصينية، وقال في مؤتمر صحفي لاحق إنه سيتخذ إجراء مماثلاً تجاه الاتحاد الأوروبي في وقت قريب للغاية.

وتسبب الأمر في تصاعد مخاوف نشوب حرب تجارية عالمية، وفقدان الولايات المتحدة علاقاتها بأبرز شركائها التجاريين، وحلفائها في الغرب، ودول الجوار.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي «جاستن ترودو» في اليوم ذاته فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة تغطي ما قيمته 155 مليار دولار من البضائع التي تستوردها بلاده من جارتها الجنوبية.

وفي حين لم تتخذ أي من المكسيك أو الصين أي إجراءات مضادة، تعهدت الدولتان بالرد بما يحفظ مصالحهما، وقالت بكين إنها سوف تتقدم بشكوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية.

وتعد شركات السيارات الأمريكية من أكثر المؤسسات المهددة بالتضرر من التصعيد التجاري الحالي، إذ تمتلك كثير منها خطوط إنتاج وتجميع في المكسيك.

وهبط سهم «جنرال موتورز» بنسبة 6.39% إلى 46.30 دولاراً، وتراجع سهم «فورد» 3.48% إلى 9.73 دولارات.

وانخفض سهم «شيبوتلي مكسيكان جريل» بنسبة 2.72% إلى 56.76 دولاراً، إذ تستورد سلسلة مطاعم الوجبات السريعة احتياجاتها من الأفوكادو من المكسيك.

وفي أوروبا تراجع مؤشر ستوكس 600 للسيارات بأكثر من 4%، بينما انخفضت مؤشرات التكنولوجيا والصناعات والتعدين بأكثر من 2% لكل منها كما تراجع مؤشر داكس الألماني بأكثر من 1.6%.