الشركات الأمريكية الأكثر تنفيذاً لصفقات الاستحواذ عالمياً

وكالات

هيمنت الشركات الأمريكية على قائمة أكثر الكيانات تنفيذاً لصفقات الاستحواذ عالمياً على مدار الفترة بين 2008 و2020، حيث تسعى إلى تعزيز وجودها في السوق، فضلاً عن أهداف أخرى مثل الحصول على تقنيات جديدة وتنويع استثماراتها.

وتصدرت شركة التكنولوجيا والاستشارات متعددة الجنسيات «أكسنتشر» نشاط عمليات الدمج والاستحواذ العالمية بمتوسط ​​9.1 صفقات سنوياً، متجاوزة بذلك الشركات الأخرى بكثير، حيث شملت صفقات الاستحواذ الرئيسة، شركات الأمن السيبراني والخدمات الرقمية والإعلان والاستشارات الخاصة.

وتهيمن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل «مايكروسوفت» و«آي بي إم» و«آبل» على المراكز الأولى، ما يبرز دور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز عمليات الدمج والاستحواذ، بحسب البيانات التي أعدتها المفوضية الأوروبية.

وتبرز «مايكروسوفت» كإحدى أبرز شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تسعى دائماً إلى إتمام عمليات الاستحواذ، حيث أبرمت العديد من الصفقات خلال الفترة ما بين 2008 إلى 2020، بما في ذلك «لينكد إن» بقيمة 26.2 مليار دولار في عام 2016، و«سكايب» بقيمة 8.5 مليارات دولار في عام 2011.



