ترامب يصعّد تهديده بفرض رسوم على أوروبا.. والأسهم العالمية تهوي

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديداته بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، بينما قال إنه سيتحدث مع زعماء كندا والمكسيك، مع هبوط أسواق الأسهم بعد عطلة نهاية أسبوع محمومة شهدت تحول احتمالات الحرب التجارية إلى حقيقة.

في تصريحات للصحفيين، قال ترامب إنه سيجري مكالمات منفصلة صباح الاثنين مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وكذلك مع القيادة المكسيكية، بعد الإعلان عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدولتين الجارتين للولايات المتحدة وشريكتيها التجاريتين الرئيسيتين. من المقرر أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في 4 فبراير، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة.

قال ترامب عن المكالمات المخطط لها: «لا أتوقع أي شيء دراماتيكي للغاية. لقد فرضنا رسوماً جمركية. إنهم مدينون لنا بالكثير من المال، وأنا متأكد من أنهم سيدفعون».

كما كرر ترامب تحذيراً للاتحاد الأوروبي من أن الرسوم الجمركية ستُفرض بالتأكيد، مشيراً إلى عجز تجاري كبير للولايات المتحدة مع التكتل.

قال ترامب عن الاتحاد الأوروبي: «إنهم لا يأخذون سياراتنا، ولا يأخذون منتجاتنا الزراعية. إنهم لا يأخذون أي شيء تقريباً، ونحن نأخذ كل شيء، ثم ملايين السيارات، وكميات هائلة من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية».

لا تترك تعليقات ترامب مجالاً كبيراً للتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق لتجنب حرب تجارية في أمريكا الشمالية قد تنتشر في جميع أنحاء العالم. انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية وتراجعت الأسهم الآسيوية، وانخفض البيزو إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار، فيما يقرب من ثلاث سنوات وانخفض الدولار الكندي إلى أضعف مستوى له منذ عام 2003. انخفض اليورو بسبب تهديدات ترامب المتجددة، بينما ارتفع الدولار.

وتعهدت كل من كندا والمكسيك بالرد إذا نفذ ترامب تهديداته. قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إنها ستعلن تفاصيل خططها في وقت مبكر من يوم الاثنين، بينما تعهد ترودو بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 25% على سلع أمريكية بقيمة 106 مليارات دولار. تعهدت الصين، التي من المقرر أيضاً أن تخضع لضريبة بنسبة 10%، بـ «تدابير مضادة مقابلة» رغم أنها لم تعلن تفاصيلها بعد. تقترب البلاد حالياً من نهاية عطلة مدتها أسبوع لرأس السنة القمرية الجديدة.

قال ترامب إنه قد يزيد التعريفات الجمركية الأمريكية رداً على أي إجراءات انتقامية.

قال ترامب عندما سئُل عما يجب على الدول فعله لإلغاء التعريفات الجمركية: «أولاً، يتعين عليهم تحقيق التوازن في تجارتهم». وأضاف «عليهم منع الناس من التدفق إلى بلدنا. عليهم منع الناس من التدفق وعلينا وقف الفنتانيل، وهذا يشمل الصين».

وهدد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الاتحاد الأوروبي من قبل، بما في ذلك يوم الجمعة عندما قال إنه «سيطبقها بالتأكيد». بدوره، قال الاتحاد الأوروبي إنه «سيرد بحزم» إذا فرض ترامب تعريفات جمركية.

لم يحدد ترامب مستوى أو جدولاً زمنياً لإجراءات الاتحاد الأوروبي في أحدث تعليقاته يوم الأحد. وقال للصحفيين: «لا أستطيع أن أقول إن هناك جدولاً زمنياً، لكنها (التعريفات) ستكون قريبة جداً».

كما أبلغ ترامب الصحفيين أنه أمر بتجميد المساعدات لجنوب أفريقيا، الدولة المضيفة لمجموعة العشرين لهذا العام، بسبب قوانين مصادرة الأراضي. وانخفض الراند الجنوب أفريقي بنحو 2%.

كانت هناك دولة واحدة على الأقل، موضع لشكاوى ترامب بشأن التجارة، والتي تجنب تهديدها بالإجراءات الاقتصادية الفورية وهي المملكة المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين، إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بها مشاكل، ولكنه أضاف: «أعتقد أنه يمكن حلها». كما قال ترامب، إنه «يتفاهم بشكل جيد للغاية» مع رئيس الوزراء كير ستارمر.

الأسهم الأوروبية

وتراجعت الأسواق الأوروبية بشكل حاد، الاثنين، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً تجارية على عدة دول وهدد بفرضها على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.2%، حيث كانت جميع القطاعات في المنطقة السلبية.

وتراجع مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة بنسبة 1.08% إلى 8.566.83 نقطة.

وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.6%. إلى 21.326.80 نقطة.

بينما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.66% إلى 7.805.75 نقطة.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 للسيارات بأكثر من 4%، بينما انخفضت مؤشرات التكنولوجيا والصناعات والتعدين بأكثر من 2% لكل منها. كما تراجع مؤشر داكس الألماني بأكثر من 1.6%.

الأسهم اليابانية

تراجع المؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 2 %، الاثنين، في أسوأ جلسة على مدار 4 أشهر وسط تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على كندا والمكسيك والصين.

وانخفض نيكاي 2.66 بالمئة إلى 38520.09 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 17 يناير، كما سجل المؤشر أكبر انخفاض يومي له بالنسبة المئوية منذ 30 سبتمبر، ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.45 % إلى 2720.39 نقطة.