العجز التجاري لتركيا يتسع 24.2% في يناير

قال وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم الاثنين إن العجز التجاري للبلاد اتسع 24.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 7.7 مليارات دولار في يناير، وذلك وسط زيادة الصادرات والواردات.

وذكر بولات في مؤتمر صحفي أن الصادرات ارتفعت 5.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 21.2 مليار دولار في يناير، بينما ارتفعت الواردات 10.2 بالمئة إلى 28.8 مليار في الفترة نفسها.

وأضاف بولات أن زيادة الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة ورد الدول على هذه الرسوم يتسبب في مخاطر للتجارة العالمية، وقال إن أنقرة ستواصل العمل من أجل حماية مصالحها الوطنية في مواجهة مثل هذه الإجراءات.