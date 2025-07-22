12.54 مليار مبيعات كوكاكولا في 3 أشهر.. والأرباح تقفز 58%

سجلت «كوكاكولا» نتائج أعمال فصلية أعلى من المتوقعة في الربع الثاني لهذا العام، مدعومة بارتفاع الطلب في الأسواق الأوروبية، والذي عوّض ضعف الكميات المبيعة في مناطق أخرى.

وبلغت ربحية السهم المعدلة 87 سنتاً مقابل 83 سنتاً متوقعة، فيما بلغت الإيرادات المعدّلة 12.62 مليار دولار بارتفاع 1%، مقابل توقعات بـ 12.54 مليار دولار.

وسجّلت «كوكاكولا» صافي دخل عائد للمساهمين بلغ 3.81 مليارات دولار في الربع الثاني، ما يعادل 88 سنتاً للسهم، بزيادة 58% مقارنة بـ2.41 مليار دولار أو 56 سنتاً للسهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت المبيعات الصافية بنسبة 1% إلى 12.54 مليار دولار، بينما وصلت الإيرادات المعدّلة إلى 12.62 مليار دولار. كما نمت الإيرادات العضوية، التي تستبعد تأثير عمليات الاستحواذ والتصفية والتقلبات في أسعار الصرف، بنسبة 5%.

في المقابل، انخفض حجم المبيعات الإجمالية للوحدات عالمياً بنسبة 1% خلال الربع، حيث سجلت جميع المناطق تراجعاً في الحجم باستثناء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي شهدت نمواً بنسبة 3%. ويُعد هذا المؤشر مقياساً للطلب الفعلي، إذ يستثني أثر التسعير وسعر الصرف.

وسجّلت أمريكا الشمالية تراجعاً في حجم المبيعات بنسبة 1% نتيجة لانخفاض الطلب على مشروب «كوكاكولا» نفسه، بينما تراجعت أحجام المبيعات في أمريكا اللاتينية بنسبة 2%، وفي آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 3%.

وعالمياً، انخفض حجم مبيعات المشروبات الغازية بنسبة 1%، في حين تراجعت مبيعات العصائر ومنتجات الألبان والمشروبات النباتية بنسبة 4%. أما قطاع المياه والمشروبات الرياضية والقهوة والشاي، فسجّل أداء ثابتاً، مع نمو مبيعات القهوة وتراجع مبيعات المشروبات الرياضية.

وعلى مستوى التوقعات السنوية، قامت الشركة بتضييق نطاق نمو ربحية السهم المعدّلة لعام 2025 إلى 3%، وهو الحد الأعلى للنطاق السابق، وأبقت على توقعاتها لنمو الإيرادات العضوية بين 5% و6%.