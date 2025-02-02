36 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات اليوم الأحد، أن من المتوقع أن يتجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية، 36 ألف دولار أمريكي في العام الماضي.

ومن المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 نحو 36 ألفا و24 دولارا، بزيادة قدرها 454 دولارا أو 1.28%، عن العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة الاقتصاد والمالية وبنك كوريا وهيئة الإحصاء الكورية.

ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2024 إجمالي الناتج المحلي في اليابان بـ32 ألفا و859 دولارا وتايوان بـ 33 ألفا و234 دولارا، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وتم حساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية على أساس معدل نمو اسمي قدره 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 2.4 كوادريليون وون (1.65 تريليون دولار) في عام 2023 ومتوسط سعر صرف الوون مقابل الدولار عند 1363.98 وون في العام الماضي.

ويقدر إجمالي عدد سكان كوريا الجنوبية في عام 2024 بنحو 51.75 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد هذا العام إلى ما يزيد على 37 ألف دولار، إذا نجح في تلبية توقعات النمو. سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية أكثر من 30 ألف دولار لأول مرة في عام 2016، وبلغ أعلى مستوى له عند 37 ألفا و503 دولارات في عام 2021 قبل أن ينخفض إلى 34 ألفا و810 دولارات في العام التالي له.