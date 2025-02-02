استطلاع: تأثير «ديب سيك» على أسهم «العظماء السبعة» سيكون محدوداً

أثارت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة «ديب سيك» اضطراباً في الأسواق المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنّ المستثمرين لا يتوقعون أن يكون لها تأثير يُذكر على أداء «العظماء السبعة»، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته «بلومبرغ ماركتس لايف بالس».

فمن بين 260 مشاركاً في الاستطلاع، قال 88 % إن إطلاق أحدث نموذج للشركة، الذي أدى إلى محو 784 مليار دولار من مؤشر «إس آند بي 500» الاثنين الماضي، سيكون له تأثير ضئيل أو معدوم على أسهم عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين في الأسابيع المقبلة. ولم يقدم سوى قلة من المستثمرين على تقليص تعرضهم لمؤشر «إس آند بي 500» الذي تهيمن عليه هذه الشركات العملاقة.

وفي المقابل، يرى 59 % من المشاركين في الاستطلاع أن سياسات الرئيس دونالد ترامب ستكون المحرك الرئيسي لتقلبات الأسهم هذا العام. ومع وصول تركز الأسهم القيادية في مؤشر «إس آند بي 500» إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاماً، حذر المستثمرون والاستراتيجيون مراراً من أن التقلب في الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة، والتي كانت المحرك الأساسي لارتفاع المؤشرات، قد يؤثر سلباً على الأسواق الأوسع نطاقاً.

وشهدت موجة البيع يوم الاثنين تحركات حادة، كان أبرزها انخفاض القيمة السوقية لشركة «إنفيديا»، المفضلة لدى مستثمري الذكاء الاصطناعي، بمقدار 589 مليار دولار، مسجلةً بذلك أكبر خسارة يومية لأي شركة مدرجة في التاريخ. وقال ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين في شركة «إنترأكتيف بروكرز»، إن إزاحة «العظماء السبعة» عن عرشهم لن يكون سهلاً، إذ نجحت هذه الشركات في بناء حواجز تنافسية كبيرة حول أعمالها.

ومع ذلك، أشار إلى أن موجة البيع التي شهدتها الأسواق يوم الاثنين تذكر وول ستريت بأنه حتى الشركات الأكثر ابتكاراً معرضة لخطر أن يتم تجاوزها. وأضاف: عندما تحقق الشركات أرباحاً ضخمة، فمن الحتمي أن يظهر منافسون يسعون للاستفادة من جزء من هذه المكاسب.

وعندما سُئل المشاركون في الاستطلاع عن تأثير ظهور «ديب سيك» على استثماراتهم، أفاد 63 % منهم بأنهم لا يخططون لتغيير تعرضهم لمؤشر «إس آند بي 500». كما اعتبر أكثر من نصف المشاركين أن الخسائر التي شهدها السوق هذا الأسبوع كانت مبالغاً فيها، لا سيما وسط تساؤلات حول كيفية تمكن «ديب سيك» من تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يُقال إنه كلف جزءاً بسيطاً مما أنفقه قادة الصناعة في الولايات المتحدة على نماذجهم.

وبالنظر إلى أن المشاركين في الاستطلاع يرون إدارة ترامب كمحفز رئيسي لحركة الأسهم هذا العام، مقارنة بالذكاء الاصطناعي، يظل الغموض قائماً حول تأثير تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة حتى الآن. في هذا السياق، قال جو جيلبرت، مدير المحفظة في شركة «إنتجريتي أسيت مناجمنت»: لا نعتقد أن تأثير السياسات سيكون محسوساً بشكل خطي، بل سيكون بشكل عرضي.