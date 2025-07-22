الحديد يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد، أمس، مسجلةً أعلى مستوى في نحو 5 أشهر، مدعومة بإعلان الصين بدء أعمال بناء أكبر سد كهرومائي في العالم، إلى جانب تحسّن هوامش أرباح مصانع الصلب.

وصعد عقد خام الحديد تسليم سبتمبر في بورصة «داليان» الصينية 2.1% ليغلق عند 809 يوانات (112.74 دولاراً) للطن، بعد أن لامس مستوى 819 يواناً خلال الجلسة، وهو الأعلى منذ 26 من فبراير.

وفي بورصة سنغافورة، صعدت العقود الآجلة لخام الحديد تسليم سبتمبر 2.75% إلى 103.6 دولارات للطن خلال التعاملات بعد أن بلغت 104.8 دولارات، وهو أعلى مستوى منذ 27 فبراير.

وأعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، بدء تنفيذ مشروع سد ضخم يُتوقع أن يعزز الطلب على منتجات الصلب المستخدمة في الإنشاءات وتُقدر تكلفة المشروع بحوالي 170 مليار دولار ويقع في الروافد السفلى لنهر «يارلونج زانجبو» بطاقة إنتاجية بنحو 300 مليار كيلوواط/ساعة سنوياً.